El esposo de Maribel Guardia estalló ante los rumores que lo relacionan con Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa

En abril de 2023, trascendió la noticia de la trágica muerte de Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien perdió la vida con apenas 27 años, consecuencia de un infarto fulminante. Este suceso lastimó profundamente a su familia, en especial porque tenía poco de haberse convertido en padre junto a Imelda Tuñón.

Desde entonces, Maribel y Marco Chacón, su esposo, han sido un gran apoyo para la bailarina, pues aunque el abogado no era el padre biológico de Julián, siempre lo vio de esta manera, de modo que al morir, sintieron el compromiso de procurar que ni a su viuda ni a su hijo les falte nada. Si bien esta acción es completamente desinteresada, no ha faltado quienes señalan que es “demasiada” la importancia que Marco le da a Imelda, insinuaciones que él mismo se decidió a enfrentar durante un reciente encuentro con la prensa.

El esposo de Maribel Guardia aseguró que no le hicieron caso a estas versiones

Sobre si en algún momento estos dichos que ponían en duda sus intenciones con Imelda le causaron problemas con Maribel, el abogado fue muy claro al decir que jamás representó un conflicto, puesto que los dos se negaron a darle el gusto a quienes trataron de dañarlos al hablar así de ellos.

“Nunca existió el rumor porque no es verdad. No había que manejarlo de ninguna forma, porque a los dos nos quedaba clarísimo que no teníamos nada que tratar. Es solo una foto en familia donde estábamos en Disney, y a alguien; un obsceno, patán, se le ocurrió decir que la chava estaba ‘muy pegadita a mí'. Entonces, hizo un comentario desagradable”, señaló Chacón.

Además, aseveró que las habladurías trascendieron gracias a que hubo quienes le dieron atención, pero que internamente, nunca se tocó el tema porque todos comprendieron que se trataba de palabras malintencionadas.

El esposo de Maribel Guardia convivió con Julián Figueroa prácticamente toda la vida Instagram

Marco Chacón está feliz de que Imelda Tuñón quiera rehacer su vida

Completamente ajeno a las infames aseveraciones del tipo de interés que tiene en la viuda de Julián, el esposo de Maribel Guardia compartió que personalmente le da gusto que Imelda Tuñón esté recuperándose tras haber perdido a su más grande amor. Adicionalmente, defendió a la joven de las críticas que le han hecho por la supuesta rapidez con la que atravesó el duelo, manifestando que ella tiene derecho de buscar su felicidad y eso es algo que tanto él, como Maribel, tienen presente.