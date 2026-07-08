Gala Montes revela distanciamiento con su hermana Beba y que LE PROHIBIÓ ver a su sobrina

“Yo estoy muy tranquila, sé que le he dado todo lo que he podido, pero estoy preocupada porque no me he podido comunicar con ella”.

La polémica Gala Montes expresó su preocupación debido a que su hermana le prohibió tener comunicación con su sobrina Alamaba, esto debido a un distanciamiento que enfrenta con Beba.

Montes relató en una transmisión en vivo, que en mayo pasado pudo irse de vacacione con la menor por Tailandia y Japón, y que a su regreso ya no pudo tener contacto con ella. Por ello, mostró su molestia porque en ese momento no tuvo problemas para obtener el permiso, pero ahora que desea hablar con ella, su hermana ya no se lo permite.

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Ante los hechos, mencionó que espera pronto volver a hablar con la niña y recuperar la relación a pesar de las diferencias con su hermana.

“Yo estoy muy tranquila, sé que le he dado todo lo que he podido, pero estoy preocupada porque no me he podido comunicar con ella”, dijo Gala.

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ añadió que su hermana no le responde las llamadas.

“La última vez que vi a mi sobrina fue hace mucho; no sé nada de ella, no sé qué vio. En el viaje a Tailandia y a Japón no me decías nada, pero ahora”, dijo molesta.

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Hasta ahora, Beba Montes no se ha pronunciado al respecto en redes sociales, pero hace unos días celebró el cumpleaños de su hija.