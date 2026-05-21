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¿Quién es Stephania, la influencer que iba a entrar a MasterChef por un error de Poncho Cadena?

La actriz y modelo Paola Villalobos la ha defendido en redes sociales y acusa a la producción de MasterChef de “humillarla”

Mayo 20, 2026 • 
Alejandro Flores
masterchef stephania.jpg

Stephania tuvo el mandil de MasterChef por unos segundos

TikTok

Paola Villalobos ha salido a defender en redes sociales a Stephania, la concursante a la que primero le dijeron que estaba dentro de MasterChef y luego le quitaron su mandil y la mandaron con los eliminados... todo en cuestión de 10 segundos.

Paola es actriz, conductora, modelo, creadora de contenido y... hermana de Stephany.
El escándalo en redes sociales explotó desde el domingo de estreno de MasterChef, que ahora es un reality show 24/7, por lo que se transmite en vivo a diferencia de las ediciones anteriores en las que se hacían grabaciones durante una semana para proyectar el programa dominical.
El estreno consistió en que los aspirante a entrar en el reality cocinaron una platillo y con base en el juicio de los chefs del jurado (Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera) se elegía a los privilegiados.
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Fue en ese proceso que Poncho Cadena mencionó en vivo el nombre de Stpehania como una de las elegidas. Le dieron su mandil blanco pero en ese mismo momento Poncho titubeó y comenzó a tartamudear: “Stephania no, ella no, Michelle ¿dónde está Michelle?”
La confusión duró varios segundos hasta que el chef le quitó el mandil a Stephania y le dijo: “Tú no”.

@acatiktok0f

Por la equivocación del Chef Poncho Stephania quedó fuera de MasterChef?? #masterchefmx #fyp #masterchef #AcaFan #chefponchocadena

♬ sonido original - AcaFan 📺

Ella es Stephania Villalobos, la influencer que quedó fuera de MasterChef

Stephania Villalobos es una influencer, modelo, creadora de contenido y, según se describe ella misma en su perfil de Instagram, “amante de la cocina”.

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MrPepe Rivero

Tiene, junto con su hermana, un proyecto llamada “Entre lobas”, una especie de podcast en el que se mezclan las entrevistas con retos, dinámicas y promociones de productos.

En su historial de redes sociales se muestra su estilo de vida, marcado por los viajes constantes y las sesiones de modelaje para diversas marcas y revistas.
En una de sus publicaciones más recientes, escribió el mensaje: “Me voy de viaje por un tiempo”.

Eso habría coincidido con su entrada a MasterChef 24/7, algo que ya habría pactado desde antes de hacer el casting. Por lo menos ese es el señalamiento que hacen muchos seguidores del programa y la Paola Villalobos misma, quien al defender a su hermana acusa a la producción de haberla humillado.

“Fue humillante que le hayan hecho eso. ¿Por qué entonces a ella no la sacaron con los “eliminados”?”, escribió Paola en referencia a que efectivamente, el chef Poncho Cadena, tras el “error” de mencionarla como ganadora no la mandó con el grupo de eliminados.

MasterChef 24/7 ha sido duramente criticado en redes por la inclusión de influencers como Lancer.

MasterChef
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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