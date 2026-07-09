Actriz acusa a Alfonso Obregón de abuso y exhibe chat donde él lo habría confesado: “Yo tenía 16 años”

El relato de Brenda Rivero es motivado, asegura, porque en el ambiente del doblaje se ha normalizado el abuso contra menores de edad.

Ella misma es actriz de doblaje y su madre lo es también. Fue en ese entorno que conoció desde muy niña a Alfonso Obregón, uno de los actores de doblaje más famosos de México... pero que en el año reciente ha enfrentado al menos dos acusaciones por abuso.

Brenda asegura que Obregón suele tener la costumbre en sus clases de hacer tocamientos inapropiados en contra de sus alumnas, sin importarle que muchas de ellas son menores de edad.

Rivero, quien ahora tiene 32 años, cuenta que su historia con Alfonso comenzó en una expo en la que le dijo:

“Ya no aguanto más, me gustas mucho”.

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La acusación de Brenda Rivero contra Alfonso Obregón

Durante varios días, el actor de la voz de Shrek habría perseguido a Brenda, quien tenía entonces 16 años, hasta convencerla de que fueran “novios”.

Fue hasta hace poco tiempo que Rivero se dio cuenta de que lo que vivió fue un abuso.

“Estaba en terapia cuando mi terapeuta me preguntó por mis ex. Y al llegar a Alfonso, me dijo: “lo que tu viviste fue un abuso porque el tenía 50 años"".

Brenda reveló su historia en un video publicado en su cuenta de TikTok pero también hizo dos publicaciones en su perfil de Instagram para mostrar una conversación entre su madre y Obregón.

La presunta conversación de Obregón

En esa conversación que habría sucedido en un chat privado, la mamá de Brenda, Carla Padrón, le reclamó a Alfonso por haber “seducido” a su hija.

Brenda cuenta que su madre le prohibió volver a acercarse pero no hubo denuncia ante las autoridades.

La conversación fue mostrada por Brenda tanto en capturas como en video. En ellas, Carla le reclama a Alfonso lo que hizo con su hija y él responde que fue ella la que se acercó. Luego se justifica.

“Por mi ego, pasé por alto ciertas cosas como su edad. Pero en cuanto te comunicaste conmigo me di cuenta de mi error y te pedí disculpas”.

Hasta en tres ocasiones, Alfonso Obregón ofrece disculpas a la madre de Brenda por lo que llama “mi error”.

Hasta ahora, Alfonso Obregón no ha aparecido públicamente para negar o aceptar la veracidad de esa conversación.