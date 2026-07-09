Alfonso Waithsman destapa A LAS PEORES celebridades que ha maquillado: Laura Bozzo y Cecilia Suárez

“Yo decidí ya no más trabajar con ella, había trabajado anteriormente con ella, pero luego de verla como era de grosera”.

Alfonso Waithsman, reconocido como ‘El maquillista de las estrellas’, ofreció una entrevista para el programa radial ‘La Caminera’, conducido por Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, y ahí reveló a las estrellas que le provocaron dolor de cabeza.

Y es que el maquillista hizo un recuento de su trayectoria, incluyendo los momentos más incómodos a la largo de su carrera.

Waithsman, sin filtros, señaló a las dos famosas con las que ha vivido las peores experiencias por su trato. Inicialmente exhibió que Cecilia Suárez fue una de las figuras con las que más le costó trabajar.

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Destacó que su falta de empatía con sus compañeros maquillistas y peinadores fue suficiente para que decidiera no volver a colaborar con ella.

“Yo creo que he tenido dos experiencias importantes que puedo decir perfectamente quiénes son. Uno cuando trabaja con una celebridad por cuestiones de tiempo, el maquillador y peinador lo hacemos al mismo tiempo, esta actriz que te diré no fue grosera conmigo, pero sí con el peinador. Yo decidí ya no más trabajar con ella, había trabajado anteriormente con ella, pero luego de verla como era de grosera. También es una actriz que ni le gusta maquillarse, se queja de todo. Ella es Cecilia Suárez”, confesó.

Luego, Alfonso mencionó a la segunda celebridad con la que vivió un ambiente hostil desde el primer momento.

“Otra experiencia fue con Laura Bozzo. Tuvimos una sesión de fotografías y fue muy grosera con todo el mundo. Tal vez llegó cansada o de malas. Ya ves que estuvo por todos lados, cuando regresó a Televisa hicimos una sesión para un programa muy exitoso que tuvo y ella desde el primer momento grosera con todo el mundo”, relató el maquillista.

Contrario a Suárez, con Bozzo, Waithsman desveló que volvió a trabajar y tuvieron una experiencia diferente.

“Después lo hablamos, nos reconciliamos Laura y yo, pero han sido dos momentos importantes”, concluyó.

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