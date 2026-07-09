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Ximena Herrera, actriz de Con esa misma mirada, tercera confirmada en La Casa de los Famosos 2026

La ganadora del Emmy Internacional por “El señor de los cielos”, se caracteriza por sus ideas liberales

Julio 08, 2026 • 
Alejandro Flores
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Ximena Herrera

ViX

Ximena Herrera fue revelada como la tercera habitante de La Casa de los Famosos México en su temporada 2026.

Herrera se suma al actor Ernesto Laguardia y a la creadora de contenido Karina Torres, como los tres primeros confirmados de esta temporada en el reality show de TelevisaUnivision.
Ximena Herrera acaba de tener un pico de popularidad en México gracias a su provocador personaje de Renata en la serie de ViX “Con esa misma mirada”. La actriz encarnó a la mejor amiga de la protagonista (Angélica Rivera) pero sobre todo llamó la atención por el giro romántico de su rol: se enamora de un joven 20 años menor.

Los ideales de Ximena Herrera, tercera habitante de La Casa de los Famosos

Ximena Herrera también se ha caracterizado por sus ideas liberales: abiertamente ha declarado que no quiere ser madre.

“Yo decidí no tener hijos y estoy en paz con esa decisión y sé que hay mucha gente que dice: ´¿pero cómo, no vas a dejar tu legado?´ Pues no”

Dice que tomar estas decisiones la han hecho una muer feliz “sin hijos, sin marido... disfruto mi vida diario... Soy muy feliz pero he tenido que dejar mi familia, mi país...”
Ximena Herrera, cuarta habitante de La Casa de los Famosos, es también ganadora del Emmy Internacional como parte del elenco de “El señor de los cielos”, serie a la que le fue otorgado el galardón en 2014.

La Casa de los Famosos México Ximena Herrera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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