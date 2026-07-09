Galilea Montijo fulmina a quienes la critican: "¿Y la sororidad? ¿Dónde está eso de que ‘de los cuerpos no se habla’?”

Las redes sociales explotaron con los primeros confirmados de La Casa de los Famosos México 2026, en su cuarta temporada. Pero también el nombre de Galilea Montijo se hizo viral por comentarios sobre el aspecto de su rostro.

La conductora estuvo en las presentaciones de Ernesto Laguardia y Karina Torres, pero su conducción llamó la atención y en redes circularon videos e imágenes donde lucía desencajada.

Así que, rumbo a sus vacaciones previas al inicio de la temporada de La Casa el próximo 26 de julio, Galilea Montijo se encontró con miembros de la prensa que la cuestionaron al respecto:

“Yo me levanto todos los dias, me veo al espejo, me quiero muchísimo. Soy una persona coqueta, vanidosa, me encanta cuidarme. El público se merece, que aunque andes en jeans, con gorra, el público se merece que le des una buena imagen”.

“Han surgido muchas páginas donde hasta yo me veo distorsionada”, admitió, pero luego fulminó a sus detractores:

“Me da mucha risa, curiosidad, que hoy en día las mujeres estemos pidiendo tanto respeto de que no se hable de los cuerpos, de que no se hablen mujeres vs. Mujeres, y las primeras que son super duras son mujeres. ¿Dónde está eso de que ‘de los cuerpos ajenos no se habla’?”

Además, Galilea Montijo respondió: “El día que alguien me pague la cirugía y no le guste cómo quedó, tiene el derecho de reclamar. Pero yo me siento bien, estoy tranquila”.

“Estoy a favor cuando las críticas sean constructivas. No me gusta criticar a nadie, tengo humor negro, me río hasta de mí. Pero cuando veo tanta crítica, dijo: ‘ah chingá, ¿y la sororidad? ¿Dónde está eso de que no hablemos de los cuerpos de nadie?’... Pero bueno, no puedo cambiar el mundo”.

Galilea admitió que hace unos meses sí estaba hinchada del rostro

“Le pido a Dios que me de fuerza para hacer ejercicio siempre y durar lo más que pueda a mis hijos”, comentó sobre la edad, y admitió sobre hace unas semanas cuando su ceja lucía desencajada: “Aquella vez sí quedé hinchada, debí haberme esperado una semana más”.

“Ahorita estoy agripada, el día que jugó la Selección nos metimos una empapada y desde entonces traigo gripa, y nervios por el inicio de un nuevo proyecto”.

“Me da risa lo que puedan decir. Es imposible pelearte con medio mundo”, dijo Montijo.

Galilea Montijo también reflexionó sobre las variantes posturas que existen en redes sociales, y que reflejan lo voluble de la sociedad: “Un día decimos una cosa, otro día decimos otra. Muchas veces un país de doble moral. Me gustaría que nos uniéramos como nos unimos en el futbol...”.