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Hollywood

¿Quién es Inés de Ramón, la nueva novia oficial de Brad Pitt?

La pareja acudió a la boda de Taylo Swift en Nueva York

Julio 08, 2026 • 
Alejandro Flores
ines de ramon brad pitt.jpg

Inés de Ramón y Brad Pitt

Instagram

Desde hace dos años los rumores persiguen a Inés de Ramón.

Sus constates apariciones junto a Brad Pitt hicieron suponer que su relación era más que de amigos.
Pero hasta ahora que han aparecido juntos en una publicación en la que abiertamente se presentan como dos enamorados.
Brad e Inés acudieron como invitados a la boda de Taylor Swift la semana pasada en Nueva York y ambos eligieron a su estilista favorita para que les arreglara el cabello.
Laurie Zanoletti se llama esta prestigioso estilista que trabajó con el cabello de la pareja.
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La presentación oficial de Brad Pitt e Inés de Ramón

A Inés le hizo un arreglo sencillo pero profundo: una coleta alta pulida con ondas al agua. Inés mostró el cabello completamente recogido, con abundante cera para eliminar cabellos sueltos. ¿El objetivo? Un efecto limpio y brillante. La coleta destaca por tener ondas amplias con una sola dirección, lo que le da un toque sofisticado, clásico y con mucho movimiento.

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Por su parte, con Brad Pitt optó por un estilo retro: recordando el Hollywood de mediados del siglo XX pero con un toque de actualidad a través del acabado húmero.

Laurie Zanoletti, una vez acabado su trabajo, publicó algunas imágenes de Pitt y De Ramón en su perfil de Instagram con una frase contundente:

“Mis amantes favoritos”.

Por primera vez son llamados novios.
Inés de Ramón es una empresaria que se dedica al mundo de la joyería.
Española de nacimiento, es también una exitosa coach de vida que busca promover los estilos de alimentación saludables.
Instructora de yoga, la novia de Pitt también es directora de ventas de la prestigiosa Anita Ko, la joyería de Los Ángeles.

Brad Pitt
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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