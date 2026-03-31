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Valentina Gilabert al borde de la muerte POR SEGUNDA VEZ… ¡por una infección en todos sus órganos!

La influencer reveló que su vida estuvo en peligro y mostró el drenaje que le fue colocado.

Marzo 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Valentina-Gilabert (1).jpg

Valentina Gilabert explicó que enfrenta una nueva crisis de salud tras una infección en todos sus órganos.

Instagram

“Tengo varias heridas en el abdomen y tengo una tercera de este lado”.

A través de una transmisión en vivo, la modelo Valentina Gilabert reveló que enfrenta un delicado estado de salud y que de nueva cuenta estuvo al borde de la muerte.

Y es que a poco más de un año del feroz ataque por el que casi pierde la vida a manos de Marianne Gonzaga, ahora vuelve a enfrentarse a los cuidados intensivos.

Fue en febrero de 2025 cuando Gonzaga apuñaló en 16 ocasiones a Gilabert por involucrarse sentimentalmente con su expareja y padre de su hija, José Said Becerril. Por los hechos, Marianne estuvo presa cinco meses y obtuvo su libertad bajo el régimen de libertad bajo custodia y tras el perdón que le otorgó Valentina.

TE RECOMENDAMOS: Activan ALERTA AMBER para localizar a la hija de Marianne Gonzaga; esto se sabe sobre su paradero

@gata_infiltrada

comunicado de #valentinagilabert #fyp #mariannegonzaga

♬ sonido original - Gata Infiltrada

Ahora, Gilabert compartió que “por segunda vez he estado al borde de la muerte, algunos lo saben, algunos no, eso quiere decir que tuve una infección en todos mis órganos, todo mi diafragma estaba lleno de pus. Asqueroso, ya lo sé”.

La joven modelo dijo que “ustedes me podrán ver muy bien”, sin embargo mostró el drenaje que le colocaron y lleva consigo. “Tengo varias heridas en el abdomen y tengo una tercera de este lado”, expuso.

Ante las dificultades que enfrenta, la creadora de contenido reflexionó:

“Quiero hacer este video para, por segunda vez, y ahora más consciente, decirles que sean felices, que enfoquen su energía, su tiempo, en cosas que los hagan felices, que valgan la pena, que les aporten. No importa lo que digan los demás, no importa lo que opine la gente, no importa si están de acuerdo o no están de acuerdo. Hagan lo que quieran, lo que los haga felices”, indicó.

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También enfatizó en que cree que “no le estoy dando el rumbo correcto a mi vida, debería estar haciendo todo para ser feliz... he enfocado mi energía en cosas que no valen ni un poquito la pena”.

De inmediato, Valentina comenzó a recibir muestras de cariño y empatía, sin embargo, también recibió muchas críticas, algunas que apuntaban a que la infección que enfrenta en producto de fumar cigarrillos electrónicos.

Valentina-Gilabert (2).jpg

Valentina Gilabert mostró las heridas y el drenaje por el que buscan limpiar la infección en su cuerpo.

Instagram

Y ante la pregunta expresa de por qué le habría pasado y si es una secuela de las delicadas heridas que enfrentó, la modelo dijo: “aún no saben porque… pero lo importante es que ya estoy bien”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Ex de Marianne Gonzaga exige le entregue a su hija; la acusa de fumar embarazada y de maltratarla

En tanto, los conflictos para Marianne Gonzaga también continúan. Recientemente se activó una ALERTA AMBER para localizar a la hija de Marianne Gonzaga, Emma, de 1 año de edad. La influencer habría huido con la menor para no entregársela a su padre como lo ordenó un juez.

Valentina Gilabert Marianne Gonzaga
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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