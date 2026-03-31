Valentina Gilabert al borde de la muerte POR SEGUNDA VEZ… ¡por una infección en todos sus órganos!

“Tengo varias heridas en el abdomen y tengo una tercera de este lado”.

A través de una transmisión en vivo, la modelo Valentina Gilabert reveló que enfrenta un delicado estado de salud y que de nueva cuenta estuvo al borde de la muerte.

Y es que a poco más de un año del feroz ataque por el que casi pierde la vida a manos de Marianne Gonzaga, ahora vuelve a enfrentarse a los cuidados intensivos.

Fue en febrero de 2025 cuando Gonzaga apuñaló en 16 ocasiones a Gilabert por involucrarse sentimentalmente con su expareja y padre de su hija, José Said Becerril. Por los hechos, Marianne estuvo presa cinco meses y obtuvo su libertad bajo el régimen de libertad bajo custodia y tras el perdón que le otorgó Valentina.

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Ahora, Gilabert compartió que “por segunda vez he estado al borde de la muerte, algunos lo saben, algunos no, eso quiere decir que tuve una infección en todos mis órganos, todo mi diafragma estaba lleno de pus. Asqueroso, ya lo sé”.

La joven modelo dijo que “ustedes me podrán ver muy bien”, sin embargo mostró el drenaje que le colocaron y lleva consigo. “Tengo varias heridas en el abdomen y tengo una tercera de este lado”, expuso.

“Quiero hacer este video para, por segunda vez, y ahora más consciente, decirles que sean felices, que enfoquen su energía, su tiempo, en cosas que los hagan felices, que valgan la pena, que les aporten. No importa lo que digan los demás, no importa lo que opine la gente, no importa si están de acuerdo o no están de acuerdo. Hagan lo que quieran, lo que los haga felices”, indicó.

Ante las dificultades que enfrenta, la creadora de contenido reflexionó:También enfatizó en que cree que “no le estoy dando el rumbo correcto a mi vida, debería estar haciendo todo para ser feliz... he enfocado mi energía en cosas que no valen ni un poquito la pena”.

De inmediato, Valentina comenzó a recibir muestras de cariño y empatía, sin embargo, también recibió muchas críticas, algunas que apuntaban a que la infección que enfrenta en producto de fumar cigarrillos electrónicos.

Valentina Gilabert mostró las heridas y el drenaje por el que buscan limpiar la infección en su cuerpo. Instagram

Y ante la pregunta expresa de por qué le habría pasado y si es una secuela de las delicadas heridas que enfrentó, la modelo dijo: “aún no saben porque… pero lo importante es que ya estoy bien”.

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En tanto, los conflictos para Marianne Gonzaga también continúan. Recientemente se activó una ALERTA AMBER para localizar a la hija de Marianne Gonzaga, Emma, de 1 año de edad. La influencer habría huido con la menor para no entregársela a su padre como lo ordenó un juez.