¿Cuántas cartas escribió Erika María ‘N’ tras huir a Venezuela y a quién le pidió ayuda?

El caso de Erika María N, la suegra que mató a la ex reina de belleza Carolina Flores, no deja de arrojar misterios y pistas.

La mujer quedó grabada en un escalofriante video donde se le ve avanzar sobre Carolina y momentos después dispararle con una pistola que traía consigo.

El caso adquirió una matiz espeluznante al revelarse detalles de lo que sucedió ese día: el esposo de Carolina, hijo de Erika María N, estaba en el departamento, en otra habitación junto con su bebé.

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Las cinco cartas de Erika María ‘N’

Erika María ‘N’ huyó a Venezuela, desde donde comenzó a escribir cartas que estaban destinadas a dos personas: su hijo y su hermana.

Los textos se filtraron cuando las autoridades venezolanas apresaron a Erika María N y entonces se supo lo que pensaba.

En la última de estas supuestas cartas presuntamente escritas por Erika María N y enviadas a su hijo, escribe una perorata en la que termina por culparlos a ellos por el delito que cometió.

“Ella me llevó a eso por sus malos modos, sus majaderías, siempre me hacía caras, me corrió y tú no hiciste nada; la defendías y eso me provocaba un dolor que me cegaba. Antes de ella éramos felices”.

En total escribió cinco cartas, cuatro de ellas dirigidas a su hijo y una más para su hermana.

En ésta última, la mujer le pide que no se preocupe por ella y le revela cómo vive mientras estaba prófuga.

“Para hacerte saber que estoy bien. Estoy hospedada en un lugar familiar no ando en la calle paseando con el celular ni corriendo peligros”.

Le cuenta que emocionalmente no se encuentra bien pero asegura que tiene lo suficiente para vivir.

“Estoy bien, triste y preocupada pero bien y sin necesidades ¡no te angusties! Cuídate por favor que así somos dos las preocupadas.”

Las cartas fueron escritas en un procesador de textos en una tablet. de ahí, Erika María ´N´ les tomaba fotos y las mandaba por el teléfono celular. Así evitaba que hubiera texto en sus mensajes, pensando que de esa manera burlaría la investigación de las autoridades.