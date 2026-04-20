Caso Edith Guadalupe: acudió a entrevista de trabajo y fue HALLADA SIN VIDA en edificio

El pasado 15 de abril, Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, salió de su casa en Iztapalapa rumbo a una supuesta entrevista de trabajo; se dirigió a un edificio en avenida Revolución, del que no volvió a salir.

Fue ese mismo día que su familia perdió el contacto, que presentaron el reporte de desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ).

Un par de días después, los familiares de Edith Guadalupe la encontraron en el sótano del edificio.

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Cronología

Familia reporta la desaparición de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar el 15 de abril de 2026.



Realizan bloqueo en la Avenida Revolución de la Ciudad de México un día después.



Autoridades realizan de madrugada una inspección en el edificio donde la joven fue vista por última vez.



Más tarde se confirma el hallazgo de un cuerpo y se indica que se trataba de la mujer que estaba reportada como desaparecida.



Familiares de Edith detallan cómo ellos mismos investigaron y dieron con el sitio donde estaba al cuerpo y acusan que la Fiscalía les pidió esperar el protocolo de 72 horas para comenzar a buscar a la joven.

Búsqueda y localización

Fue gracias a las labores de búsqueda de los pariente de la mujer que se encontró su cuerpo, por ello denunciaron omisiones por parte de la Fiscalía y señalaron retrasos e irregularidades.

La presión social fue clave para que se intensificaran las acciones, pues de esta forma Edith Guadalupe fue hallada sin vida dentro del mismo edificio al que acudió a buscar empleo. Su cuerpo estaba oculto en el sótano, lo que confirmo que nunca salió del lugar.

El feminicidio de Edith

La Fiscalía informó que la joven fue asesinada con un desarmador y que su cuerpo fue ocultado en el lugar. Entre las pruebas se incluyen el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y manchas de sangre halladas en la caseta de vigilancia del inmueble.

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Un presunto responsable

Juan Jesús ’N’, de 24 años, trabajaba como vigilante del edificio. Fue detenido la noche del 17 de abril por la Policía de Investigación. De acuerdo con las primeras indagatorias, hubo un altercado entre él y la víctima que derivó en la agresión.

Posteriormente, fue vinculado a proceso, aunque la audiencia fue aplazada para que la defensa presentara pruebas adicionales, incluido un video.

El vigilante, originario del municipio de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México, llevaba trabajando tres meses en aquel edificio, según su familia.