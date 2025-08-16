Marianne Gonzaga habla del ataque que cometió contra Valentina Gilabert y cómo le pidió perdón

Dos días después de que salió libre, Mariana Gonzaga buscó a Valentina Gilabert, a quien atacó el 4 de febrero de este 2025. Por ese delito, mariana fue detenida y sometido a un juicio, del cual salió con una sentencia de 2 años y 8 meses bajo la figura de libertad custodiada. Es decir que aunque salió libre, está a disposición de un juez de ejecución.

El caso de Gonzaga conmocionó a quienes lo conocieron en redes sociales y en las noticias por la magnitud del ataque y porque es una menor de edad.

Gilabert estuvo 15 días en el hospital, primero en un coma inducido y luego en cuidados de terapia intensiva. Su rehabilitación ha sido favorable y en cuanto al juicio de Mariana , ella aceptó un juicio abreviado para acceder al beneficio de la libertad custodiada y finalmente salió libre el 24 de julio pasado.

Ahora que está por cumplirse un mes en libertad, Mariana habla públicamente para revelar cómo fue el proceso para que se le otorgara el perdón pero también ofreció su versión de lo que sucedió antes del ataque. El móvil que comprobaron las investigaciones de la policía es que Mariana atacó a Valentina en un arranque de celos, ya que salía con su ex novio... o su novio, según su versión.

“No habíamos cortado como se dice en redes sociales, seguíamos con relación amorosa, éramos novios. De hecho tuvimos una discusión días antes por este tema de que él salía con alguien más”.

Este punto es controvertido pues son versiones contradictorias. Gonzaga asegura incluso que tres meses antes del ataque, ella le había perdonado una infidelidad.

“En enero yo viajé a la Ciudad de México para quedarme en su casa, con su familia y noté cosas raras en él. Terminé descubriendo que sí salía con alguien más”.

El día del perdón de Valentina a Mariana

Gonzaga asegura que ese descubrimiento la llevó primero a una tristeza profunda y luego a un coraje igual de intenso. “Yo pensaba: siempre he sido una buena novia, no lo he tratado mal ¿por qué él me trata así?”

Ahora que está libre, Mariana asegura que lo único que desea para Valentina es que sane todas sus heridas.

“Cuando me otorgó el perdón (dentro del juicio) que algo que al final me liberó y yo lo sentí desde el corazón; se lo ofrecí tanto a ella como a su familia y salí con libertad asistida”.

La influencer cuenta que ya también se reunió con ella en su casa y que en esa ocasión “pudimos cerrar temas del pasado para empezar a sanar”