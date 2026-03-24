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Activan ALERTA AMBER para localizar a la hija de Marianne Gonzaga; esto se sabe sobre su paradero

Las autoridades buscan a Emma, quien tiene 1 año de edad.

Marzo 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga.jpg

Marianne Gonzaga está en calidad de prófuga tras hacer caso omiso de entregarle a su hija a su papá.

Instagram

“En México hay muchísimos niños que realmente están desaparecidos y necesitan difusión urgente”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y autoridades de la Ciudad de México activaron la Alerta AMBER para localizar a Emma Becerril Gonzaga Rodríguez, la hija de la influencer Marianne Gonzaga.

Según la ficha que circula, la menor de 1 año fue vista por última vez el 20 de febrero de 2026, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc y hasta el momento no se tienen actualizaciones oficiales sobre su paradero.

Fue en diciembre de 2025, cuando la creadora de contenido expuso la batalla legal que enfrenta contra su expareja y padre de Emma, José Said, indicando que su familia quiere quitarle la custodia de su hija.

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La alerta se activó después de que Marianne incumpliera la audiencia ordenada por un juez para la entrega de la niña a su papá, manteniéndose como prófuga de la justicia.

Asimismo, en recientes días Gonzaga exhibió un presunto cateo ilegal en su casa donde supuestamente en una madrugada agentes de policía ingresaron a su domicilio sin mostrar una orden judicial.

“En México hay muchísimos niños que realmente están desaparecidos y necesitan difusión urgente, y eso sí debería ser la prioridad. En este caso, Emma está con SU mamá, está bien, feliz y cuidada, y eso es lo importante”, dijo Marianna en su cuenta de Instagram.

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Y añadió que en la ficha de búsqueda hay datos incorrectos o incompletos como la fecha de nacimiento de Emma.

Cabe recordar que Marianne ganó popularidad tras ser detenida en febrero de 2025 luego de atacar con un objeto punzocortante a la modelo e influencer Valentina Gilabert, quien era la nueva pareja de su exnovio.

NO TE VAYAS SIN LEER: Marianne Gonzaga tiene primer encuentro con su hija tras estar en prisión y revela que ya tiene la custodia

La joven, de entonces 17 años, fue vinculada a proceso por el delito de lesiones calificadas y pasó aproximadamente 5 meses internada en un centro de reinserción social para menores, dándose a conocer su liberación en julio del mismo año tras acordar una reparación del daño de 250 mil pesos mexicanos.

Marianne Gonzaga Valentina Gilabert
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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