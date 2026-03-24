Activan ALERTA AMBER para localizar a la hija de Marianne Gonzaga; esto se sabe sobre su paradero

“En México hay muchísimos niños que realmente están desaparecidos y necesitan difusión urgente”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y autoridades de la Ciudad de México activaron la Alerta AMBER para localizar a Emma Becerril Gonzaga Rodríguez, la hija de la influencer Marianne Gonzaga.

Según la ficha que circula, la menor de 1 año fue vista por última vez el 20 de febrero de 2026, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc y hasta el momento no se tienen actualizaciones oficiales sobre su paradero.

Fue en diciembre de 2025, cuando la creadora de contenido expuso la batalla legal que enfrenta contra su expareja y padre de Emma, José Said, indicando que su familia quiere quitarle la custodia de su hija.

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La alerta se activó después de que Marianne incumpliera la audiencia ordenada por un juez para la entrega de la niña a su papá, manteniéndose como prófuga de la justicia.

Asimismo, en recientes días Gonzaga exhibió un presunto cateo ilegal en su casa donde supuestamente en una madrugada agentes de policía ingresaron a su domicilio sin mostrar una orden judicial.

“En México hay muchísimos niños que realmente están desaparecidos y necesitan difusión urgente, y eso sí debería ser la prioridad. En este caso, Emma está con SU mamá, está bien, feliz y cuidada, y eso es lo importante”, dijo Marianna en su cuenta de Instagram.

Y añadió que en la ficha de búsqueda hay datos incorrectos o incompletos como la fecha de nacimiento de Emma.

Cabe recordar que Marianne ganó popularidad tras ser detenida en febrero de 2025 luego de atacar con un objeto punzocortante a la modelo e influencer Valentina Gilabert, quien era la nueva pareja de su exnovio.

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La joven, de entonces 17 años, fue vinculada a proceso por el delito de lesiones calificadas y pasó aproximadamente 5 meses internada en un centro de reinserción social para menores, dándose a conocer su liberación en julio del mismo año tras acordar una reparación del daño de 250 mil pesos mexicanos.