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Muere actriz que LE DISPARÓ A SU NOVIO, un esquiador olímpico, y que dijo que todo “fue un accidente”

Estaban en Aspen y ante el accidente mortal, ella fue condenada por homicido y cumplió 30 días en prisión.

Mayo 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Claudine Longet fue condenada por el homicidio de su pareja.

Getty Images

“‘Spider’ y yo nos queríamos mucho”.

Este 15 de mayo se anunció la muerte de la cantante y actriz francesa que disparó fatalmente a su novio, el esquiador profesional Vladimir ‘Spider’ Sabich, en circunstancias polémicas. Claudine Longet perdió la vida a los 84 años y fue su sobrino Bryan quien anunció su partida.

Pese a que Claudine tuvo una larga carrera como actriz y cantante, fue más reconocida por la implicación en ka muerte de ‘Spider’, ocurrida el 21 de marzo de 1976.

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Según la prensa, Longet le disparó mortalmente a su pareja, el esquiador olímpico, mientras estaba en Aspen, Colorado. La artista provocó una terrible herida en el abdomen de Vladimir con una pistola Luger de estilo de la Segunda Guerra Mundial, informó The New York Times en ese momento.

Vladimir ‘Spider’ Sabich murió de camino al hospital a la edad de 31 años.

La estrella francesa contó que el arma se disparó por accidente mientras Sabich le mostraba cómo usarla.

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“‘Spider’ y yo nos queríamos mucho”, dijo Longet en enero de 1977, según el periódico. “Creo que éramos los mejores amigos”. Sin embargo, más tarde admitió, según el informe, que había estado buscando otro lugar para vivir antes de su muerte. Llevaban juntos cuatro años.

En tanto, la investigación sobre la muerte del atleta se vio ensombrecida por múltiples errores de las fuerzas del orden.

El diario The Times dijo que Longet y las muestras de sangre no fueron admisibles en el juicio porque se habían tomado sin una orden judicial. Y finalmente se le condenó por homicidio negligente, un delito menor.

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Al tiempo, Claudine fue sentenciada a dos años de libertad condicional y a 30 días de cárcel.

Antes de su relacion con Sabich, la actriz estuvo casada con el cantante Andy Williams, con quien tuvo tres hijos.

Asesinato Esquiar
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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