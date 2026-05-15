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Famosa modelo grababa video en la calle y FUE ARROLLADA por una moto; murió y su hija presenció el momento

Antes de la tragedia estaba haciendo trucos y acrobacias.

Mayo 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Una modelo y fotógrafa perdió la vida mientras grababa una sesión con motocicletas en las calles de Moscú.

Instagram

Una famosa actriz y fotógrafa perdió la vida en Rusia tras ser atropellada por una motocicleta mientras hacía trucos y acrobacias. El suceso fue trágico, sin embargo tomó mayor relevancia tras darse a conocer que su hija presenció su muerte.

Según primeros reportes, el accidente se produjo en una avenida de Moscú cuando el motociclista, que formaba parte del rodaje, perdió el control después de realizar un ‘caballito’ y terminó impactándose contra la también modelo.

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Tras el mortal accidente, tanto el conductor de la moto como varias personas del equipo del rodaje acudieron rápidamente a socorrer a Ksenia Dobromilova, que estaba tendida e inmóvil en el suelo. Sin embargo, pese a los intentos de auxilio, no fue posible salvarle la vida y falleció en la ambulancia camino al hospital.

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En tanto, el motociclista fue detenido se encuentra bajo arresto domiciliario, de acuerdo a información difundida por medios locales. Trascendió que podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión por el delito de homicidio por negligencia, además de diversas infracciones de tránsito.

El acusado declaró ante la policía que era amigo de la víctima e indicó que el atropello fue un terrible accidente del que él tuvo heridas menores, un esguince en el tobillo y moretones en hombros y brazos, sin embargo, se negó a recibir atención médica.

¿Quién era Ksenia Dobromilova?

Nació el 22 de diciembre de 1991 y se formó como actriz de teatro musical en la Escuela Superior de Teatro L.A. Filatov de Moscú. Más tarde estudio para ser presentadora de radio y televisión. Actuó en producciones en teatros importantes de la ciudad, como el Teatro Luna actualmente conocido como Teatro en Malaya Ordynka, o el Teatro Musical de Moscú. También apareció en el videoclip de la canción ‘Wax Girl’ y quiso empezar una carrera como solista.

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Tras el teatro y la música comenzó fotografiando a modelos femeninas más tarde es cuando se interesó por las motocicletas y se dedicó a capturarlas haciendo acrobacias, para ello se colocabaa la mitad de las carreteras. Pero su relación con el mundo del motociclismo no quedaba ahí, ella también era una apasionada conductora.

atropellar modelo Rusia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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