Hombre de 24 años sobrevive a accidente extremo: LE AMPUTAN la mitad inferior del cuerpo

Un joven estadounidense, de 24 años, que sufrió un accidente laboral extremo en 2019 relató cuál es su mayor tristeza y no se relaciona con la pérdida de las piernas ni la pelvis.

Loren Schauers, originario de Great Falls, Montana, tenía 18 años cuando operaba un montacargas en una obra de construcción. El vehículo cayó desde un puente y lo aplastó provocándole lesiones severas que lo llevaron a una cirugía radical.

Los médicos le tuvieron que amputar la pelvis, ambas piernas y el antebrazo derecho. Además reubicaron órganos internos para adaptarlos a la parte superior del cuerpo.

Los procedimientos redujeron su estatura de 1,83 metros a 81 centímetros.

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“Lo que más me rondaba por la cabeza era: la vida va a ser diferente a partir de ahora, sin duda”, dijo. “Todo estaba en el aire, mis sueños, mis ambiciones. Tenía mucho miedo por mi futuro y por lo que iba a pasar después”, expresó.

Pese a la magnitud de las lesiones, Loren se sincera y advierte cuál es la mayor dificultad emocional que enfrenta: no poder tener hijos. Desde aquel momento cuando recibió la noticia, afirma que ha sido una de las más complejas ideas de asimilar y que fue el único motivo que lo llevó a llorar.

Schauers compartió su experiencia en el programa ‘One Day In My Body’, emisión que muestra a personas con algunas afecciones médicas extrañas y que cambian la vida del mundo.

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Según la sinopsis oficial, la serie se centrará “no en las limitaciones, sino en cómo las personas extraordinarias siguen adelante, ya sea hacia la independencia, nuevos logros, relaciones o metas cotidianas que la mayoría de la gente da por sentadas”.