Novio ATROPELLA Y MAT4 a su mejor amigo tras su boda… y su esposa fue su cómplice

“Espero que le caiga todo el peso de la ley”.

Un hombre que se casó y después atropelló a su mejor amigo ese mismo día fue condenado a al menos 30 años de prisión. El criminal terminó con la vida de su compañero después de sostener una discusión alimentada por el alcohol.

“Lo único que puedo hacer por el resto de mi vida es expresar mis disculpas y mi arrepentimiento... Siempre lo lamentaré”, dijo James Shirah en el tribunal del condado de Genesee, en Michigan.

Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2024, cuando Shirah, de 24 años, conducía y finalmente embistió a Terry Taylor Jr. en Flint, a aproximadamente una hora en auto al noroeste de Detroit.

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Medios locales recogen que horas antes Terry y Savanah Collier se habían casado horas ante, y la celebración continuó en una casa.

El equipo legal de Shirah sostuvo que el atropellamiento no fue intencional, sin embargo, los fiscales afirmaron que el acusado se fue del sitio y tuvo tiempo suficiente para pensar en qué hacer antes de regresar y atropellar a Taylor.

“Señor Shirah, creo que usted no es un criminal. Sin embargo, usted es un asesino”, dijo el juez Khary Hanible.

Fue el pasado mes de abril cuando Shirah se declaró sin impugnación ante los cargos de asesinato en segundo grado y otros delitos. Tras el paso de 30 años podrá solicitar libertad condicional.

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“Espero que le caiga todo el peso de la ley”, dijo Eren Taylor, primo de la víctima, antes de que Shirah recibiera su sentencia.

En tanto, la esposa del criminal será sentenciada en los siguientes días de mayo por su complicidad.