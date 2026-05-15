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Yolanda Andrade se sincera y destapa LA OTRA DOLOROSA ENFERMEDAD que padece y de la que no había hablado

En el pasado, dijo que tenía “ELA y otras cositas más”, y ahora confiesa su otro padecimiento.

Mayo 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Yolanda Andrade hace pública la otra enfermedad sin cura que padece.

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“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente (…) que tiene esta enfermedad degenerativa y es muy triste”.

La primera vez que Yolanda Andrade habló sobre la enfermedad incurable que padece, expresó que tenía “ELA y otras cositas más”. Esto fue en 2025. Ahora, también por primera vez, abunda sobre su otro padecimiento.

Fue a través de la red social Threads, que la presentadora compartió un video en el que comentó cuales son las “cinco enfermedades más dolorosas”.

Según explicó, entre esos padecimientos se encuentran el cáncer óseo, la artritis reumatoide severa, los cálculos renales, pancreatitis aguda y neuralgia del trigémino. Este último trastorno es el que le fue diagnosticado a Yolanda.

“Neuralgia del trigémino es lo que yo tengo”, reveló la sinaloense sin dar más detalles.

TE RECOMENDAMOS: Reportan que Yolanda Andrade tiene una COSTILLA FRACTURADA en medio de su enfermedad incurable

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Yolanda Andrade revela que su enfermedad “no tiene cura”: esto le espera. #YolandaAndrade #salud #enfermedad #viral #lifestyle #famosos #celebs #celebridades #entretenimiento #series #novelas #fypシ゚viral #noticias #últimahora #editorial

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De acuerdo a expertos en la materia, la neuralgia del trigémino es una afección que provoca un dolor intenso similar al de una descarga eléctrica en un costado de la cara.

En tanto, advierten que “afecta al nervio trigémino, que transporta señales de la cara al cerebro. Incluso un ligero roce al cepillarse los dientes o maquillarse puede desencadenar una descarga de dolor”, según Mayo Clinic.

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¿Qué otras enfermedades padece Yolanda Andrade?

Fue en mayo de 2023, cuando Andrade dio a conocer que había sido diagnosticada con un aneurisma cerebral. Luego, en diciembre de 2025 anunció que tenía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y “otras cositas más”.

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente (…) que tiene esta enfermedad degenerativa y es muy triste”, mencionó.

“Es por picos… a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar, es una fatiga crónica, son muchas cosas”, aseveró.

NO TE VAYAS SIN LEER: Yolanda Andrade confirma triste noticia sobre su salud: “Tengo dos diagnósticos y no tienen cura”

La primera vez que la conductora y actriz habló públicamente sobre sus diagnósticos médicos fue en agosto de 2025. Aquella ocasión, sin revelar detalles ni el nombre de los padecimientos, aseguró que las enfermedades “no tenían cura”.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero pues eso lo decide Dios”, finalizó.

Yolanda Andrade esclerosis lateral amiotrófica
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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