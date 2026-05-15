Yolanda Andrade se sincera y destapa LA OTRA DOLOROSA ENFERMEDAD que padece y de la que no había hablado

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente (…) que tiene esta enfermedad degenerativa y es muy triste”.

La primera vez que Yolanda Andrade habló sobre la enfermedad incurable que padece, expresó que tenía “ELA y otras cositas más”. Esto fue en 2025. Ahora, también por primera vez, abunda sobre su otro padecimiento.

Fue a través de la red social Threads, que la presentadora compartió un video en el que comentó cuales son las “cinco enfermedades más dolorosas”.

Según explicó, entre esos padecimientos se encuentran el cáncer óseo, la artritis reumatoide severa, los cálculos renales, pancreatitis aguda y neuralgia del trigémino. Este último trastorno es el que le fue diagnosticado a Yolanda.

“Neuralgia del trigémino es lo que yo tengo”, reveló la sinaloense sin dar más detalles.

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De acuerdo a expertos en la materia, la neuralgia del trigémino es una afección que provoca un dolor intenso similar al de una descarga eléctrica en un costado de la cara.

En tanto, advierten que “afecta al nervio trigémino, que transporta señales de la cara al cerebro. Incluso un ligero roce al cepillarse los dientes o maquillarse puede desencadenar una descarga de dolor”, según Mayo Clinic.

¿Qué otras enfermedades padece Yolanda Andrade?

Fue en mayo de 2023, cuando Andrade dio a conocer que había sido diagnosticada con un aneurisma cerebral. Luego, en diciembre de 2025 anunció que tenía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y “otras cositas más”.

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente (…) que tiene esta enfermedad degenerativa y es muy triste”, mencionó.

“Es por picos… a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar, es una fatiga crónica, son muchas cosas”, aseveró.

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La primera vez que la conductora y actriz habló públicamente sobre sus diagnósticos médicos fue en agosto de 2025. Aquella ocasión, sin revelar detalles ni el nombre de los padecimientos, aseguró que las enfermedades “no tenían cura”.