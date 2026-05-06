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Buscan hasta 15 años de prisión para Roxana N, la madre que olvidó en el coche a su hijo Vicente, quien murió de calor

El caso de Mexicali, Baja California, conmociona a las redes sociales.

Mayo 06, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Buscan hasta 15 años de prisión para Roxana N, la madre que olvidó a su hijo Vicente adentro del coche y murió de calor

Especial

La vida de Vicente, un niño de solo tres años, terminó debido a que fue olvidado por su madre durante 12 horas al interior de una camioneta en el calor de Mexicali, Baja California. Roxana N ya fue vinculada a proceso por el delito de homicidio por comisión impropia con dolo eventual.

La audiencia inicial se llevó a cabo en el Centro de Justicia de Mexicali; tras más de ocho horas, un juez de control determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

El niño presentaba quemaduras de primer grado y en el lugar hubo indicios de que intentó escapar. Sin embargo, un golpe de calor provocó la muerte del pequeño.

¿Qué ocurrió con Vicentito?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron luego de que Roxana N fue a una fiesta el 1 de mayo, donde consumió alcohol; por la noche, aproximadamente a las 23:00 horas, volvieron a casa y el niño se quedó dentro del asiento para bebés en el asiento trasero de una camioneta Captiva, color negro, modelo 2022.

Presuntamente, Roxana N entró a casa, se bañó y se durmió. De acuerdo con César Raúl González Vaca, titular del Servicio Médico Forense (Semefo) de Mexicali, el pequeño Vicente permaneció casi 12 horas al interior de la camioneta, y murió entre las 9 y las 10 de la mañana del 2 de mayo.

Hasta las 13:28 horas, autoridades recibieron el reporte del niño fallecido en el vehículo estacionado en el fraccionamiento La Rioja.

Vicente tenía quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos. El golpe de calor que tuvo fue porque había temperaturas al exterior entre 25 y 35 granos Celsius, pero al interior de un vehículo, éstas pueden aumentar hasta 15 grados más.

¿Dónde estaba el padre?

Los padres de Vicente estaban separados y en constante conflicto. En la audiencia de formulación de imputación se presentaron mensajes y videos enviados por Roxana N a su ex. Presuntamente, se quejaba de que su hijo se parecía a él y le decía que el pequeño sufriría las consecuencias.

También se informó que Roxana N había presentado denuncias contra su ex por violencia familiar.

Homicidio
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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