Caso Julio Ibáñez: el reportero de TUDN que NO PUEDE VOLVER a México tras estar preso en Sudáfrica

Fue el pasado 18 de marzo, cuando el periodista Julio Ibáñez fue arrestado junto a su camarógrafo luego de una cobertura. Ambos colaboradores de TUDN fueron detenidos en Johannesburgo después de intentar grabar el entrenamiento de la Selección de Sudáfrica.

Desde entonces, ‘El Profe’ -como también es conocido- fue detenido y posteriormente liberado, sin embargo, no pueden salir del país y está a la espera de una audiencia que determinará su situación legal ante las autoridades.

La mencionada cita con la ley estaba programada para el 13 de mayo, sin embargo, fue reprogramada, por lo que a Julio Ibáñez y Danny García se les impidió viajar a México.

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¿Por qué arrestaron a los colaboradores de TUDN?

El reportero de cancha pudo documentar en una transmisión en vivo el momento en el que policías de Sudáfrica entraron a su habitación y lo arrestaron luego de que se encontraba dándole seguimiento a deportistas de cara a la inauguración de la gran fiesta del futbol.

Tras su arresto, exigieron la intervención de las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Inicialmente se pensó que la detención obedecía a irregularidades migratorias, sin embargo después se les informó que se les investigaba por un presunto caso de espionaje o terrorismo por grabar con un dron.

Durante la semana siguiente al arresto, ambos permanecieron presos y hasta el 25 de marzo recuperaron su libertad tras gestiones de TUDN, la intervención de la SRE, y la presión mediática. Julio y Danny fueron liberados bajo fianza, aunque se les prohibió salir de Johannesburgo. Desde ese momento, estuvieron bajo arraigo domiciliario y más tarde se les permitió circular dentro de la ciudad.

Trascendió que la fecha de la nueva audiencia sería el próximo 28 de mayo de 2026.

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El caso ha generado atención en el ámbito periodístico y diplomático. La SRE se involucró tras las críticas de David Faitelson, quien reveló públicamente la acusación de terrorismo efectuada por las autoridades sudafricanas contra los periodistas mexicanos.