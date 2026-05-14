Un alumno APUÑALÓ a su maestro porque no le quiso aceptar sus tareas atrasadas

Un nuevo escalofriante caso de agresión se suscitó en una escuela de Huimanguillo, en Tabasco. Y es que un profesor fue atacado con un arma blanca por su alumno, luego de que el docente no le quiso aceptar sus tareas atrasadas.

De acuerdo con primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior de la Escuela Secundaria Técnica 37, ‘Benito Juárez Garcia’, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por una persona lesionada al interior de la institución educativa.

Al arribar a la escuela, los paramédicos hallaron al maestro con una lesión que le fue provocada por un arma blanca. Y mientras le brindaban atención, el docente relató lo que ocurrió mientras impartía sus lecciones.

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¿Cómo atacó el alumno a su maestro?

De acuerdo a lo narrado por el profesor de arte, llegó al salón para realizar sus actividades con los jóvenes cuando comenzó una discusión con uno de sus alumnos, quien insistía en que le revisara sus tareas atrasadas.

Sin embargo, él se negó a aceptar las actividades fuera de tiempo, lo que provocó la molestia del menor de edad, quien lo atacó con un arma blanca. En tanto, sus compañeros profesores, al percatarse de lo ocurrido, trataron de ayudarlo y terminaron llamando a los servicios de emergencia.

Luego de realizar la valoración médica, determinaron que era necesario su traslado a la clínica más cercana por una lesión en la mano. Ante ello, el caso ya es investigado por las autoridades.

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¿Qué dijo la SEP?

Tras darse a conocer el ataque al maestro, la Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB), indicó que se activaron los protocolos de atencion, seguridad y resguardo.

“Un alumno agredió a un docente con un arma punzocortante, ocasionándole una lesión en una de sus manos. El maestro recibió atención médica inmediata y, conforme a la información disponible hasta este momento, se encuentra fuera de peligro”, aseguró.

Al tiempo, afirmó que se brindó acompañamiento y contención emocional a los estudiantes durante todo momento. La SETAB no dio a conocer más detalles sobre la situación legal del menor atacante.