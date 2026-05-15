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Alex B exige a Pati Chapoy no usar a hija de Daniel por rating y amaga con SOLTAR SECRETOS del tema Trevi-Andrade

Harto de los ataques de la periodista, el hermano de Daniel ya amenazó con destapar episodios de uno de los casos más oscuros del espectáculo nacional.

Mayo 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alex Bisogno busca cómo frenar los ataques de Pati Chapoy en su contra.

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“Si quiere que yo siga hablando la que va a seguir perdiendo es usted”.

Tremenda escalada dio el pleito que protagonizan la periodista de espectáculos Pati Chapoy y el hermano del fallecido Daniel Bisogno. Y es que tras los recientes dichos de la líder de ‘Ventaneando’ a Matilde Obregón donde reiteró que él se robó objetos de la casa del presentador, Alex recurrió a otra polémica.

Y es que en el pasado estaban enfrascados en lo que Chapoy dice que saqueó Alex de casa de Daniel. Además de hablar de la muerte de la madre de los hermanos Bisogno, de Micaela, hija del conductor, y de la ríspida y tormentosa relación con Cristina Riva Palacio, la expareja de Daniel.

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Sin embargo, ahora Alex B, furioso, amenaza a Pati con destapar episodios relacionados con uno de los expedientes más oscuros y perturbadores del espectáculo nacional: el caso Trevi-Andrade, como una medida límite para que deje de hablar de él y de su familia.

Además, otro de los escabrosos temas en donde se le podría soltar la lengua pero que podrían detener a Pati en sus acusaciones, es con la familia de la propia Chapoy.

“Ya que le encanta hablar de las familias podemos hablar de la de Cristina, o de la suya, le garantizo que hay mucho más que contar que en la mía y ahí sí encontraremos traiciones, nepotismo, mantenidos y hasta algunos hermanos abusivos... no me haga platicarlo”, soltó Alex B en el programa ‘Chismorreo’ de Multimedios.

Y continuó advirtiendo: “y mientras lo exhibo, le invito un cafecito con la cafetera que dice que me robe. Si dice que va a cuidar a Michaela, hágalo en serio. No sólo la invite a su programa... llévela por un helado, invítela a comer, no la utilice para el rating, que se traduce en dinero”.

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Al tiempo, le siguió advirtiendo a Chapoy que “la gente está ansiosa de saber otros temas como el maltrato psicológico a sus colaboradores y hasta información del caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi... No me gustaría meterla en más problemas señora... usted dice, ¿le seguimos o le paramos?”.

“Si quiere que yo siga hablando la que va a seguir perdiendo es usted”, concluyó Alex Bisogno dejando en el aire la posibilidad de mencionar aspectos que dejarían mal parada a colaboradora de TV Azteca.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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