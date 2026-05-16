¿Luis Miguel está en el hospital? Reportan que tendría problemas cardíacos: Esto se sabe

Luis Miguel está en el hospital desde el lunes, cuando ingresó acompañado de su pareja Paloma Cuevas y de un asistente... Aseguraron.

El programa “El Gordo y la flaca” reportó que tiene la confirmación de que el cantante mexicano está en un hospital de primer nivel de Nueva York.

“Es una situación seria”, dijo Lili Estefan, conductora del programa que aseguró que a pesar de que sabe el nombre del hospital, prefiere no revelarlo por respeto a la privacidad de el Sol de México.

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¿Qué se sabe de la salud de Luis Miguel?

Luis Miguel y Paloma Cuevas mantienen una relación desde hace casi cuatro años y actualmente viven juntos en Madrid, ciudad en la que Paloma ha hecho la mayor parte de su vida.

De acuerdo con el reporte de El Gordo de Molina, el otro conductor titular del programa de Univisión, Luis Miguel está bajo observación médica y no se espera que salga del hospital sino hasta la semana próxima, lo que daría una idea de la gravedad que los médicos diagnosticaron.

“El trato es vip, bajo estricta confidencialidad; todo ha sido por supuestos problemas cardíacos”, reportó el programa.

Se sabe también que Paloma ha estado a su lado durante estos cuatro días ya que una de las versiones es que el cantante tenía cita en ese hospital para una revisión de rutina pero los médicos encontraron signos de este mal cardíaco que los llevó a internarlo.

“Es un hospital donde han estado grandes artistas internacionales; de primer nivel y especializado en este tipo de problemas cardíacos”.

Pero hay otra versión que desmiente la primera

Hacia la noche de este mismo 15 de mayo, el portal Las Top News ofreció una nueva versión:

“No está internado ni en Nueva York”, y aseguró que la información de El Gordo y la Flaca es fake.