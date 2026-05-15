‘El Capi’ Pérez es ACUSADO DE 4COSO contra integrante de ‘Santos Bravos’: “olía rico y tenía buen trasero”

“Ningún artista debería ser expuesto a situaciones de acoso, invasión de espacio o conductas que vulneren su integridad”.

En días pasados se llevaron a cabo los ’Spotify Podcast Awards 2026’ y la banda de cantantes latinos ‘Santos Bravos’, entrenados por HYBE - misma empresa de BTS, obtuvieron el premio ‘Mejor Podcast Relevación’. Sin embargo, al subir al escenario por su presea, uno de sus integrantes habría sufrido un incómodo momento.

Y es que ‘El Capi’ Pérez es señalado se acoso, pues al anunciarse a los ganadores terminó del lado derecho de Alejandro Aramburú, uno de los chicos de agrupación. Y mientras Kenneth dirigía un mensaje, el presentador de ‘Venga la Alegría’ se le acercó al cantante en dos ocasiones a “oler”. También hizo algunas señales que fueron interpretadas como doble sentido en cuanto a su trasero.

Estas acciones de Pérez generaron una oleada de reacciones entre las seguidoras de ‘Santos Bravos’, quienes calificaron la actitud del conductor como un supuesto acoso.

TE RECOMENDAMOS: Exempleados de Ramón Ayala presentan nueva demanda por agresiones y HOSTIGAMIENTO SEXU4L contra su hijo

“Queremos expresar nuestra profunda indignación respecto a la situación ocurrida el día de ayer durante la premiación de ‘Spotify Awards’. Lo sucedido hacia uno de los miembros mientras se dirigían a recibir su premio fue completamente irrespetuoso, inapropiado y condenable.

Los chicos merecen respeto en todo momento. Ningún artista debería ser expuesto a situaciones de acoso, invasión de espacio o conductas que vulneren su integridad, especialmente en un evento de gran magnitud e importancia como este.

Como fanbases, rechazamos y condenamos firmemente las conductas inapropiadas y cualquier tipo de acoso, ya sea sexual, verbal o psicológico, hacia cualquiera de los miembros. Este tipo de acciones no representan el apoyo ni el cariño genuino que se les debe brindar como artistas y personas.

Asimismo, solicitamos a HYBE Y HYBE LATAM reforzar las medidas de protección hacia sus artistas, priorizando su seguridad y bienestar durante eventos públicos e internacionales”, se puede leer en un comunicado.

‘El Capi’ reacciona y pide disculpas

Tras los señalamientos en su contra, ‘El Capi’ Pérez tomó sus redes sociales para reconocer que se equivocó y emitió un mensaje para los seguidores de ‘Santos Bravos’.

“Este es un video específicamente para las fans de ‘Santos Bravo’. Ellas han manifestado en mis redes sociales su indignación por un chiste tonto que hice ayer con otro grupo de fans que estaba ahí, donde les dije que Alejandro, miembro del grupo, olía rico y que tenía buen trasero”, expresó el comediante.

NO TE VAYAS SIN LEER: Tribunal da marcha atrás y SACA DE PRISIÓN a Pascacio López por el caso de Vanessa Bauche

Al tiempo, el también conductor de ‘¿Qué le importa?’ Admitió que la broma que ejecutó fue inapropiada.

“Ya sé, es un chiste tonto. Nunca le vi el trasero, la verdad. Es una broma, pero les ofrezco una disculpa si las ofendí y también a Alejandro, en caso de que llegue a ver esto, también una disculpa, compa Alejandro, eh, y máximo respeto”, agregó durante el video.