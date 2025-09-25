Suscríbete

Marianne Gonzaga

Es una creadora de contenido que ganó notoriedad tras ser detenida por apuñalar en más de una decena de ocasiones a Valentina Gilabert, quien era la novia de su expareja.

Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
Marianne Gonzaga confiesa que en prisión usaba jabón Zote para su skincare y “aprendí a barrer”
La influencer respondió a las preguntas de sus seguidores, quienes tenían curiosidades sobre los cuidados a su piel cuando estuvo en la cárcel.
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez