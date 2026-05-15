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Pedro Sola fue a dar al hospital tras caerse en Polanco y Pati Chapoy se ríe al dar la noticia

Pedrito sufrió un accidente en la colonia donde vive en CDMX desde que era niño.

Mayo 15, 2026 • 
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pedrito sola (1).jpg

Pedrito Sola no se detiene

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Tremendo susto se llevó Pati Chapoy al recibir una llamada telefónica para enterarla de un accidente: Pedro Sola se cayó.

Cerca del Metro Polanco, Pedro Sola vive en un departamento que heredó de su mamá; cada mañana, el economista sale a caminar y saluda a todos los vendedores y locatarios vecinos, pero aquella rutina se convirtió en el marco de su accidente.

“Pedro Sola azotó cuan largo es en Polanco. Todas las mañanas Pedrito sale a caminar con su bastón, pero bueno, la vida obviamente nos pone... Se cayó de frente, el marco de los anteojos lo lastimó”.

Pati Chapoy dio la noticia entre risas de los conductores; Ricardo Manjarrez bromeó que a Pedrito “lo había chupado el diablo”...

Lo cierto es que Pedro Sola tuvo que ir al hospital, donde le dieron dos puntadas en el rostro debido a las heridas provocadas por los lentes que utiliza. Por tal motivo, no pudo presentarse al foro de “Ventaneando”.

“El lunes si es que viene a trabajar, va a venir muy cuidado”, dijo Pati Chapoy.

Pedro Sola Ventaneando
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