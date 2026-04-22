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Tirador de Teotihuacán planeó el ataque al menos DOS MESES antes; estuvo 13 días en hotel cercano

También se reveló que tenía “problemas psicológicos” y que tenía literatura de otros atentados aunque actuó solo.

Abril 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Julio César Jasso Ramírez, el tirador de Teotihuacán, es descrito como un hombre con “problemas psicológicos”.

IA/YouTube

Julio César Jasso Ramírez, el responsable del tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, habría planeado el ataque al menos dos meses antes, así lo revela Telediario MX.

El medio publicó los mensajes que confirman que el tirador dio marcha a su plan el 17 de febrero de 2026 tras contactar a un hotel para reservar una habitación.

El agresor, de 27 años, solicito detalles sobre la cercanía con la zona arqueológica y mantuvo comunicación directa para concretar su reservación, según constató el reportero del medio de comunicación.

Indicó también que el 20 de abril, a primera hora, salió rumbo a la “Ciudad Sagrada”, donde asesinó a una turista canadiense y dejó a 13 personas lesionadas.

En tanto, las autoridades siguen intentando averiguar qué motivó a Jasso a disparar contra la multitud de turistas.

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Julio César, un hombre problemático

Más detalles que ser revelan es que el atacante de las pirámides era un hombre problemático que podría haberse inspirado en responsables de tirotéenmelos en Estados Unidos.

“Adquirió armas, cuchillos, mochilas, guantes, lentes, todos los implementos que él consideraba que le iban a ser de utilidad para llevar a cabo su objetivo”, dijo José Luis Cervantes Martínez, fiscal general del Estado de México, en una conferencia de prensa.

Al momento del ataque, soldados lo alcanzaron en el segundo nivel de la pirámide, por ello él subió más por los empinados escalones de piedra. Entonces, un integrante de la Guardia Nacional le disparó en la pierna logrando inmovilizarlo.

Al tiempo, el originario de Guerrero tomó su pistola, un revolver calibre .38, y se quitó la vida.

En su mochila, que llevaba durante el ataque, las autoridades encontraron textos, fotos y notas en trozos de papel “presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999”, dijo Cervantes. No proporcionó más detalles y dijo que el contenido de los mensajes formaba parte de la investigación.

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Es posible que las notas hicieran referencia a la matanza de la secundaria Columbine, en la que murieron 12 alumnos y un maestro el 20 de abril de 1999, exactamente 27 años antes. Sin embargo, según datos recopilados por el Centro de Investigación del Proyecto de Prevención de la Violencia, en abril de 1999 también se produjo otro tiroteo en Estados Unidos. En ese, murieron dos personas en Salt Lake City.

“La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor”, dijo Cervantes, “caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”.

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Las pruebas preliminares, incluidas las notas de la mochila, sugieren que Jasso trabajó solo para llevar a cabo el tiroteo y que lo planeó mucho, visitando las pirámides varias veces antes del ataque, dijeron las autoridades.

Las autoridades dijeron que estaban investigando cómo obtuvo el arma y las balas que utilizó durante el ataque, y señalaron que en su mochila se encontraron más de 50 cartuchos sin disparar.

Teotihuacán tiroteo atentado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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