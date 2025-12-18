Suscríbete
Viral

José Said, ex de Marianne Gonzaga, revela que también quiso apuñalarlo como a Valentina Gilabert

Los escándalos en la vida de la influencer no se detienen.

Diciembre 18, 2025 • 
Ericka Rodríguez
José-Said-Marianne-Gonzaga.jpg

El ex de Marianne Gonzaga revela maltratos contra su hija y exige que se la entregue.

YouTube/Instagram

“Yo pasé por violencia psicológica, manipulaciones, violencia física, golpes, amenazas con cuchillos e intento de apuñalamiento hacia mí”.

Hace unos días, corría como pólvora el rumor de que Marianne Gonzaga estaba huyendo del país junto con su bebé. Esto luego de una orden judicial que le exige devolverle a su hija al padre de la menor, José Said.

La influencer y creadora de contenido desapareció de las plataformas digitales, lo que acrecentó las especulaciones sobre su paradero, sin embargo volvió sin saber que enfrentaría otra polémica.

Y es que su expareja dio declaraciones escalofriantes, en donde asegura que la joven madre también quiso apuñalarlo, tal como lo hizo con Valentina Gilabert y por lo que se hizo famosa.

Según, José Said, en entrevista para ‘Ventanenado’, hay preocupación por su estabilidad emocional y por los episodios de violencia que, afirma, ponen en riesgo la integridad de su hija.

Gonzaga lo habría amenazado con armas blancas. “Yo pasé por violencia psicológica, manipulaciones, violencia física, golpes, amenazas con cuchillos e intento de apuñalamiento hacia mí. Tenía miedo, yo sabía los alcances de Marianne, no sabía si era capaz de hacerle algo a Emma con tal de afectarme a mí”, expresó.

Por su parte, el abuelo de Emma y también representante legal de José Said, indicó que Marianna protagonizó episodios de ira que culminaron en destrozos en su automóvil y manifestando escenas de descontrol extremo.

La expareja de Gonzaga confesó que mediante mensajes de texto le dijo que se sentía sobrepasada por el cuidado de su hija y que, en momentos de estrés, llegó a ejercer violencia sobre la bebé.

José Said dijo que siente temor por la seguridad física de Emma mientras la joven no reciba tratamiento psiquiátrico.

En tanto, la familia de José Said aclaró que no buscan separar a la menor de su madre de forma definitiva, pero consideran que Marianne no es apta emocionalmente para hacerse cargo de la niña.

En declaraciones previas, José Said relató por primera vez los detalles de su relación con Gonzaga y la disputa legal que enfrentan por la custodia de su hija.

“Soy testigo de cómo llegó a pegarle a Emma, de cómo me escribía: ‘del estrés se me cayó del lavabo’, de cómo la usaba como moneda de cambio, para ella es un trofeo, un accesorio”, le contó José Said al periodista Nacho Lozano.

Además, la señaló por fumar durante la lactancia y por consumir alcohol durante sus viajes a Cancún. Becerril afirmó: “Fumaba vape durante la lactancia, durante el embarazo, cuando ella se fue a Cancún salía todos los fines, tomaba alcohol”, concluyó.

Marianne Gonzaga Valentina Gilabert
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
