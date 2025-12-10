Suscríbete
Viral

Ex de Marianne Gonzaga exige le entregue a su hija; la acusa de fumar embarazada y de maltratarla

Una orden judicial determinó que la custodia de Emma estará en manos de su padre, José Manuel Becerril.

Diciembre 10, 2025 • 
Ericka Rodríguez
José-Said-Marianne-Gonzaga.jpg

El ex de Marianne Gonzaga revela maltratos contra su hija y exige que se la entregue.

“Se le cayó del lavabo”.

Las polémicas en la vida de la influencer Marianne Gonzaga están lejos de terminar y es que nuevas acusaciones de maltrato infantil y una batalla legal por la custodia de su hija han surgido.

La joven madre que acaparó los titulares tras ser condenada por acuchillar a la modelo Valentina Gilabert, ha sido ordenada por una jueza para que entregue a su hija Emma a su expareja.

Tras devolver la guarda y custodia de la menor a José Said Manuel Becerril, las autoridades y el propio padre de la niña acusan que Marianne ha hecho caso omiso de la instrucción.

Este hecho ha acrecentado el conflicto y podría ocasionar consecuencias legales más severas para Gonzaga, según advirtió Becerril.

Además, el abuelo de Emma, quien funge también como abogado de José Said, exigió que Marianne se retracte de las acusaciones que ha realizado en contra de su hijo.

“Si en veinticuatro horas a partir de esta publicación no hay una retractación abierta, clara y en los medios de las falsedades, calumnias que hizo Marianne, habrá consecuencias legales”, afirmó el abogado.

Además, solicitó que Gonzaga sea analizada clínicamente para determinar si cuenta con las herramientas necesarias para cuidar a su hija.

El caso de Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert se convirtió en un referente nacional, pues a inicios de 2025 los celos y la rivalidad provocaron que en un condominio del sur de la Ciudad de México, la influencer, menor de edad, atacara con un cuchillo a la modelo de 19 años.

Cerca de 16 puñaladas fueron propinadas por Gonzaga a Gilabert por la nueva relación entre Valentina y su ex, José Said. Vías respiratorias, pulmones, manos, tórax y pecho estuvieron comprometidos y la modelo requirió múltiples cirugías de emergencia.

Marianne fue detenida e internada en un centro de reinserción social donde estuvo cinco meses recluida, aunque la sentencia ordenaba dos años y ocho meses. El motivo fue que aplicaron la legislación para adolescentes y un acuerdo reparatorio, lo que permitió que saliera libre y recuperara la custodia de su hija.

marianne-detenida-.jpg
Viral
Detienen a la influencer Marianne: La acusan de apuñalar a la nueva novia de su ex en Park Pedregal
Esto se sabe hasta ahora del caso.
Febrero 05, 2025
 · 
TVyNovelas
Viral
Caso Marianne: Víctima recibió 15 puñaladas, está en terapia intensiva y es nieta de Mario Casillas
Febrero 06, 2025
Famosos
Quién es Marianne, la popular influencer acusada de apuñalar a la novia de su ex novio en CDMX
Febrero 06, 2025

Recientemente, José Said ofreció una entrevista al periodista Nacho Lozano y ahí destacó por primera vez los detalles de la relación con Marianne y la disputa legal por la custodia de su hija.

Según Becerril, tras la detención de Gonzaga, él obtuvo la guarda y custodia de la menor, con el apoyo de sus padres, quienes también contribuyeron económicamente a la manutención de la niña.

El padre de Becerril afirmó: “Nosotros apoyamos económicamente semana a semana, mes tras mes a la manutención de esa bebé, su mamá no puso un peso, un peso no pusieron y no se lo pedimos porque no lo necesitamos”.

José Said explicó que Marianne Gonzaga recuperó a su hija tras ser liberada, al acusarlo de violencia y solicitar medidas de protección, lo que derivó en que la menor le fuera retirada a él por la policía en la madrugada.

No obstante, el joven padre sostiene que la verdadera conducta violenta proviene de Gonzaga, a quien acusa de maltratar a la niña. “Soy testigo de cómo llegó a pegarle a Emma, de cómo me escribía: ‘del estrés se me cayó del lavabo’, de cómo la usaba como moneda de cambio, para ella es un trofeo, un accesorio”, declaró.

Además, la señaló por fumar y beber durante sus viajes. “Fumaba vape durante la lactancia, durante el embarazo, cuando ella se fue a Cancún salía todos los fines, tomaba alcohol”, mencionó.

Por otro lado, Marianne Gonzaga ha acusado a Becerril de tener vínculos con el narco, acusaciones que él niega rotundamente: “Yo no soy narcotraficante, no tengo relaciones con narcotraficantes”.

Hasta el momento, la influencer no ha emitido ninguna disculpa pública ni ha entregado a Emma o respondido a las demandas de retractación o a las acusaciones sobre el trato a su hija.

Marianne Gonzaga Valentina Gilabert
Ericka Rodríguez
