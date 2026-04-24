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A paciente de cáncer de mama le extirpan el seno EQUIVOCADO: “te pido disculpas”, dijo la doctora

La mujer ingresó a cirugía con la esperanza de erradicar un tumor y sólo la mutilaron.

Abril 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Extirpan-seno-equivocado.jpg

La hija de Nancy Franco denuncia que a su madre le extirparon el seno equivodado.

YouTube/Getty Images

“Te pido disculpas, me equivoqué”.

Una paciente de cáncer de mama ingresó al quirófano con la esperanza de ponerle fin a su enfermedad, pero cuando despertó descubrió que le habían extirpado el seno equivocado.

Los hechos ocurrieron en Paraguay, donde a la paciente Nancy Franco, de 62 años, le detectaron cáncer de mama y la indicación fue operarle el seno derecho.

“En el mes de diciembre están los resultados finales de la biopsia donde lamentablemente el resultado fue positivo para cáncer de mama. Siempre hablando del lado derecho. En el lado izquierdo mi madre no tenía absolutamente nada”, declaró para ‘Primer Impacto’ la hija de la víctima.

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Luego, programaron su cirugía para el pasado 27 de marzo en Instituto de Previsión Social. Y así ocurrió la intervención, sin embargo, al despertar, Franco se dio cuenta que el seno que le habían extirpado era el izquierdo.

“Ella estando en el quirófano, antes de salir para que la traigan a su habitación, ella se da cuenta de que se equivocaron”, narró la hija de Nancy.
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Ericka Rodríguez

Al tiempo, la mujer recordó con dolor el momento en el que la doctora a cargo, identificada como María Paredes, se disculpa por el grave error.

“‘Te pido disculpas, me equivoqué’, esas fueron sus palabras”.

En tanto, desde la Asociación de Pacientes Oncológicos de Paraguay, se ofreció un comunicado en el que exigen sancionar a los responsables. “Es lamentable. Es una pena lo que está pasando y es inaceptable para nosotros, porque es una vida humana”, sostuvo Gloria González, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Pacientes Oncológicos de IPS (APODIPS).

Añadió que el error es imperdonable, pues no es un problema de matemáticas o una nota que se hizo mal y que se puede borrar y hacer de vuelta. “Recuerdo el caso del señor que le amputaron la pierna equivocada, algo que creo que fue mucho peor que el caso de esta señora”, rememoró.

“Pero el impacto psicológico que va a tener esta señora es duro, porque quedó mutilada”, sostuvo.

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Como Asociación, afirmo que escogen una aclaración y castigo para los responsables. “Con decir ‘perdón, nos equivocamos, esto no se soluciona. Se debería realizar una auditoría y ver quienes son los responsables”.

Finalmente, la directiva del hospital dio a conocer que a la doctora responsable fue separada de su cargo y que hay una carpeta abierta en su contra. Por su parte, Nancy ya pudo ser operada del seno izquierdo y se recupera en su casa.

Cáncer De Mama tumor
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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