¿Trae maldición al amor entrar a ‘La Casa de los Famosos’? Estos exparticipantes YA SE DIVORCIARON

Las mediáticas separaciones de varios famosos que han pasado por ‘La Casa de los Famosos’ llaman la atención. Y es que tras ingresar al reality con una envidiable estabilidad de pareja, tras su salida al mundo real, varios se han olvidado de las promesas del aislamiento y hasta ha habido divorcios.

Ante las coincidencias, muchos se preguntan si cae una maldición para el amor cuando se apagan las luces de ‘La Casa Más Famosa de México’.

TE RECOMENDAMOS: Alexis Ayala confirma que SE ESTÁ DIVORCIANDO de Cinthia Aparicio: “Ella tomó la decisión”

Alexis y Cinthia

Este caso es el más reciente. Y es que a un año de abandonar el reality show, Alexis Ayala hasta recibió la visita de su entonces esposa Cinthia Aparicio, quien no dudó en demostrarle lo mucho que lo extrañaba y lo ansiosa que estaba por volver a verlo afuera de ‘La Casa’ para continuar con su historia romántica. Sin embargo, recientemente anunciaron el inicio de su divorcio.

Luego de tres años juntos, todo indica que la edad sí fue un detonante en la pareja, siendo ella quien tomara la decisión del fin de su matrimonio.

Adrián Marcelo y Karina

El creador de contenido originario de Monterrey tuvo unas de las participaciones más desafortunadas en la historia de ‘La Casa de los Famosos’. Al también conductor de televisión se le recuerda porque en 2024 protagonizó fuertes encontronazos con Gala Montes o Arath de la Torre. Finalmente, lo hicieron abandonar el proyecto a media temporada.

Y una vez fuera del reality, tras la presión mediática, los intentos por convertirse en padres y las críticas a su forma de ser hicieron que llegara la separación con su esposa Karina Puente.

Poco se desveló después de la relación de la pareja, sin embargo no volvieron a aparecer juntos.

MIRA TAMBIÉN: Adrián Marcelo confirma crisis en su matrimonio y culpa a ‘La Casa de los Famosos’

NO TE VAYAS SIN LEER: Ferka habla de Jorge Losa sin dramatismo, pero con claridad: “Yo pensé que íbamos a quedar bien”

Ferka y Jorge

La pareja ingresó a ‘La Casa’ en plena soltería, sin embargo la convivencia y la química explotaron y desde el interior del reality comenzó el coqueteo. Tras compartir el aislamiento en la primera temporada, Ferka salió primero y esperó a Jorge para intentar un noviazgo.

La pareja sí logró consolidar una relación y el actor español hasta convivía con el hijo de la actriz, sin embargo, tras casi dos años juntos terminaron separándose entre tristes declaraciones.