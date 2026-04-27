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Esposo de Carolina Flores ALIMENTÓ A SU BEBÉ 24 horas con el cuerpo de su madre: “soy excelente padre”

Nuevos y perturbadores detalles han salido a la luz tras el asesinato de la exreina de belleza.

Abril 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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¿Qué hizo el esposo de Carolina Flores ante su muerte?

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“Soy un excelente padre y esposo… hice lo que creí mejor para nuestra familia”.

Tras el asesinato de Carolina Flores a manos de su suegra, nuevos y perturbadores detalles siguen saliendo a la luz. La exreina de belleza fue hallada sin vida en su departamento y tras los hechos muchas inquietudes rondan el caso.

De acuerdo a información reciente, su esposo, identificado como Alejandro Sánchez, no dio aviso a las autoridades sino hasta 24 horas después. Al ser cuestionado, explicó, provocando indignación, que durante día alimentó a su bebé, de apenas 8 meses, del pecho de su madre, ya que era su única fuente de alimentación.

Inmediatamente, las redes sociales reaccionaron, pero también lo hicieron expertos de la salud, quienes advirtieron sobre los riegos sanitarios y psicológicos de exponer a un menor a un cuerpo sin vida.

TE RECOMENDAMOS: Caso Carolina Flores: ¿quién cuidará del bebé que deja en ORFANDAD a los ocho meses?

De acuerdo a las declaraciones de la madre de Carolina, Alejandro también había grabado videos con instrucciones sobre el cuidado de su hijo, mostrando cómo Carolina lo atendía, antes de finalmente dar aviso a las autoridades. Además, ese retraso habría permitido que la presunta responsable del feminicidio, Erika ’N’ tuviera tiempo para huir.

“Soy un excelente padre y esposo… hice lo que creí mejor para nuestra familia”, habría declarado el hombre.

Según las investigaciones, la pareja se había mudado desde Baja California a la capital mexicana debido a problemas con la suegra.

Las tensiones habrían aumentado durante el embarazo de Carolina, lo que marcaría el trasfondo del crimen.

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Tras el asesinato, la madre de Carolina solicitó la custodia del bebé, pero el esposo se negó.

Según su versión, existía un acuerdo previo con su pareja para que ninguna de las abuelas asumiera la tutela en caso de fallecimiento.

Este punto abre ahora una disputa legal adicional.

feminicidio Suegra Asesinato
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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