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Magistrada de Zacatecas salva a su hijo, pero muere por TERRIBLE ATAQUE de enjambre de abejas

Oyuki Ramírez estuvo en el hospital nueve días tras las picaduras, sin embargo y pese a los esfuerzos médicos perdió la vida.

Mayo 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La magistrada Oyuki Ramírez perdió la vida tras un terrible ataque de abejas.

Especial/Instagram

“Encontramos en las afueras, en la entrada de la Unidad Deportiva, a las personas pidiendo apoyo y siendo agredidas por las abejas”.

La magistrada de Zacatecas, Oyuki Ramírez Burciaga, fue declarada sin vida el pasado 12 de mayo, esto luego de permanecer 9 días hospitalizada tras ser víctima de un terrible ataque de abejas.

Los hechos ocurrieron el 3 de mayo, en una unidad deportiva del municipio de Guadalupe, donde estaba en compañía de su hijo, a quien protegió con su suéter, quedando expuesta.

En un video que circula en redes sociales, se observa a la funciónnaria, de 45 años, buscando ayuda y, aunque el personal de Proteccion Civil se encontraba presente, tuvo que retirarse para regresar con equipo especializado y así controlar el enjambre.

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Susana Romero, paramédico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, recordó la emergencia.

“Encontramos en las afueras, en la entrada de la Unidad Deportiva, a las personas pidiendo apoyo y siendo agredidas por las abejas. Le comento a mi compañero: ‘Oríllate, párate, vamos a ayudarlas’. No llegamos hasta el punto inicial donde se nos había solicitado el apoyo. Nos paramos, orientamos a la gente, subimos a la ambulancia la mayor cantidad de lesionados y dimos prioridad a mujeres y niños”, relató.
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Añadió que una primera ambulancia trasladó a seis menores y un adulto que estaban lesionados por las agresiones de las abejas.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil aseguró que atendió el reporte en el que se informó sobre el ataque de una colmena de abejas a personas, lo que provocó el deceso de una mujer y la picadura a 13 personas más, algunos de ellos menores de edad.

“La actuación fue certera, pero lamentablemente las situaciones se complican y se dio el deceso de una femenina; sin embargo, gracias a la oportuna acción de los cuerpos de PC Estatal, de PC del municipio de Guadalupe y de Trancoso, así como de la Cruz Roja Mexicana, se pudieron salvar 13 vidas”, señaló en un comunicado.

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Le rinden homenaje a la magistrada

En tanto, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas le rindió un homenaje póstumo a Oyuki Ramírez.

“El Poder Judicial del Estado de Zacatecas vive hoy un momento de profundo luto y consternación ante el fallecimiento de la magistrada Oyuky Ramírez Burciaga, cuya partida deja un vacío irreparable en la vida institucional, humana y profesional de quienes tuvimos el privilegio de coincidir con ella”, dijo Carlos Villegas Márquez, magistrado del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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