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Aprueban la ‘Ley Cazzu’ en Michoacán que busca PROTEGER A MADRES SOLTERAS y castigar a padres ausentes

Con base en la historia de la famosa pareja y su hija, una política consiguió que se aprobara de manera unánime la ley.

Mayo 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cazzu-Inti.jpg

‘Cazzu’ inspiró una iniciativa que se aprobó en Michoacán.

Getty Images/Instagram

El Congreso del estado de Michoacán aprobó el pasado 8 de mayo la iniciativa ‘Ley Cazzu’, la cual busca proteger a las madres solteras del abandono parental. El proyecto fue presentado por la diputada Sandra Arreola Ruiz, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Con esta ley se reformaría el código civil para evitar que existan más padres deudores, ausentes o violencia vicaria.

En esta línea, la ‘Ley Cazzu’ tendría mecanismos ágiles para que quien tenga la custodia pueda autorizar la movilidad de los hijos sin depender del progenitor incumplido.

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Y es que el caso que viven los cantantes Christian Nodal y su expareja, Julieta Cazzucheli, mejor conocida como ‘Cazzu’, ha destacado los titulares y la conversación digital, por lo que la política Arreola los tomó como base para la propuesta.

Y es que en septiembre de 2025, la argentina describió que al intentar negociar con los abogados del padre de su hija Inti, se enfrentó a “uno de los peores momentos” de su vida.

Relató que “fue su abogado quien emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que ese permiso (para viajar) lo puede revocar’. Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que sintieron las otras dos mujeres en esa llamada”, contó ‘Cazzu’ para el programa ‘Se Regalan Dudas’.

Posteriormente, los abogados de Christian emitieron un comunicado en el que aseguraron que él no se negó a conceder los permisos que ‘La Jefa’ le había solicitado.

“En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido ‘unilaterales’: Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la debida anticipación. Por otro lado, la madre de la menor ha hablado públicamente sobre una de las mediaciones llevadas a cabo en los últimos meses. Estos son procesos de carácter confidencial y protegidos por la ley argentina, y su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento”, señalaba el equipo de abogados.
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Y es que tras la separación de Nodal, en mayo de 2024, uno de los conflictos que más han marcado a la estrella argentina ha sido la disputa por el permiso de viaje de su hija. Por necesidades de su trabajo y conciertos internacionales, ‘Cazzu’ ha destacado la importancia de contar con ese documento para llevar a la pequeña consigo.

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En tanto, ante las negativas, contradicciones, ausencias y declaraciones que ‘Cazzu’ ha hecho públicas sobre Nodal, lamentó que los abogados mencionaran “tenemos el put* control sobre vos y tu hija”.

Por ello, la política Sandra Arreola tomó como base lo vivido por la madre y su hija para proponer la ‘Ley Cazzu’ que ahora es una realidad en Michoacán.

Cazzu
 CHRISTIAN NODAL
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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