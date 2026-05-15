Dónde estará la pantalla MÁS GRANDE para ver los partidos en CDMX del 11 de junio al 19 de julio 2026

La fiesta más grande del fútbol comenzará el 11 de junio y no será necesario comprar una pantalla grande para verlo en casa... habrá una MUY GRANDE en un espacio abierto en CDMX donde los aficionados podrán vivir la emoción.

Se trata del FIFA Fan Festival™, el principal punto de encuentro para disfrutar de los partidos de la copa, en un ambiente inclusivo y acogedor para ver, celebrar, sentir y compartir el mayor evento deportivo del planeta.

Lo mejor es que será completamente GRATIS. Además de los partidos, habrá música, cultura y entretenimiento.

Fechas: 11 de junio al 19 de julio.

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución, Centro Histórico, C.P. 06000)

El Zócalo de la Ciudad de México, se convertirá en el Templo Mayor del Futbol como en ningún otro lugar. El sitio que ha visto transformarse al país, ahora será testigo de la pasión por el fútbol.

Miles de aficionados de todo el mundo se podrán reunir para compartir emociones, música en vivo, gastronomía local y experiencias únicas. Será un encuentro histórico, un espacio sin precedentes donde la pasión del futbol une culturas y convierte cada partido en una celebración inolvidable.