Exesposa de James Van Der Beek se casa A TRES MESES de la muerte del actor; decía que estaba “desconsolada”

“¿Un poco muy pronto?”, “te repusiste muy rápido”, “maldita sea, ni siquiera puede esperar un año”, “el duelo no dura mucho, ¿verdad?”.

Las redes sociales no le están perdonando a la primera esposa de James Van Der Beek, el protagonista de la serie ‘Dawson’s Creek’, que se haya casado este fin de semana y a tres meses del deceso del actor.

Por ello, cientos de fans del histrión le están dejando mensajes de indignación por haber contraído nupcias luego de decir que estaba “desconsolada” ante el fallecimiento de Van Der Beek.

Heather McComb mantuvo una relación con James entre 2003 y 2010. Luego, el famoso se hizo novio de Kimberly Brook, con la que también se casó y tuvo seis hijos.

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Pese a que la vida familiar de la estrella de ‘Las reglas de la atracción’ se consolidó con Brook, muchos seguidores acudieron al perfil de Instagram de McComb, particularmente a las fotos de su boda donde le reclamaron haberse casado con Scott Michael Campbell.

A 16 años de estar separados, a Heather le reclamaron haber esperado sólo tres meses para casarse: “¿un poco muy pronto?”, “te repusiste muy rápido”, “maldita sea, ni siquiera puede esperar un año”, “el duelo no dura mucho, ¿verdad?”, y “fue demasiado pronto”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer.

Otros, sin embargo, hacían mención al hecho de que McComb y Van Der Beek no tenían ningún tipo de relación hace muchísimo tiempo.

Probablemente el reclamo no hubiera llegado sino es que ella declaró estar “desconsolada” ante la pérdida del actor.

“Siento una profunda tristeza, sobre todo, por su increíble esposa Kimberly, sus preciosos hijos y su maravillosa familia, a quienes sé que amaba profundamente”, dijo en aquel momento.

En tanto, McComb escribió junto a sus fotos de boda que: “ayer, bajo el pacto de Dios, mi hermosa hermana nos casó oficialmente rodeados de las personas que más amamos en el mundo, en nuestra ciudad favorita, Missoula, Montana. Nuestros corazones están llenos de amor y nos sentimos profundamente conmovidos por todo lo que nos rodeaba. Dios es tan bueno”.

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Van Der Beek y McComb se separaron en 2010, año en el que el actor conoció a Kimberly, con la que luego de se casó. Con ella tuvo seis hijos: Olivia, de 15 años; Joshua, de 14; Annabel Leah, de 12; Emilia, de 10; Gwendolyn, de 7; y Jeremiah, de 4.

James murió a los 48 años en febrero pasado, luego de tener cáncer de colon durante dos años, lapso en el que hizo varios tratamiento que lo mantuvieron con vida.