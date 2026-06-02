Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

Exesposa de James Van Der Beek se casa A TRES MESES de la muerte del actor; decía que estaba “desconsolada”

Hace apenas unos meses, perdió la vida el protagonista de ‘Dawson’s Creek’ a causa de cáncer.

Junio 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
ex-James-Van-Der-Beek.jpg

A tres meses de la muerte de James Van Der Beek su exesposa se casó.

Instagram

“¿Un poco muy pronto?”, “te repusiste muy rápido”, “maldita sea, ni siquiera puede esperar un año”, “el duelo no dura mucho, ¿verdad?”.

Las redes sociales no le están perdonando a la primera esposa de James Van Der Beek, el protagonista de la serie ‘Dawson’s Creek’, que se haya casado este fin de semana y a tres meses del deceso del actor.

Por ello, cientos de fans del histrión le están dejando mensajes de indignación por haber contraído nupcias luego de decir que estaba “desconsolada” ante el fallecimiento de Van Der Beek.

Heather McComb mantuvo una relación con James entre 2003 y 2010. Luego, el famoso se hizo novio de Kimberly Brook, con la que también se casó y tuvo seis hijos.

TE RECOMENDAMOS: James Van Der Beek murió en bancarrota; la familia pide apoyo para pagar su casa y la escuela de sus hijos

Pese a que la vida familiar de la estrella de ‘Las reglas de la atracción’ se consolidó con Brook, muchos seguidores acudieron al perfil de Instagram de McComb, particularmente a las fotos de su boda donde le reclamaron haberse casado con Scott Michael Campbell.

A 16 años de estar separados, a Heather le reclamaron haber esperado sólo tres meses para casarse: “¿un poco muy pronto?”, “te repusiste muy rápido”, “maldita sea, ni siquiera puede esperar un año”, “el duelo no dura mucho, ¿verdad?”, y “fue demasiado pronto”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer.
Más noticias internacionales de impacto:
Emme-Oskar-Muniz.jpg
Hollywood
Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony cambia de Emme a Oskar; se identifica como CHICO TRANS
La noticia se reveló al mismo tiempo que se supo a donde irá a la universidad y qué estudiará.
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Condenan a 3 años 5 meses de prisión a exasistente de Matthew Perry de ‘Friends’ por INYECTARLE ketamina
Mayo 28, 2026
Famosos
Concursante de ‘Survivor’ SE AMPUTA la pierna y suspenden grabaciones tras el terrible accidente
Mayo 18, 2026
Hollywood
Khloé Kardashian provoca indignación total tras admitir que AMPUTÓ LAS GARRAS de sus gatos
Mayo 26, 2026
Hollywood
Fatal hallazgo sin vida de actor de ‘Arrow’; revelan ESCALOFRIANTES PALABRAS de un amigo sobre posible asesin4to
Mayo 26, 2026
How-i-met-your-mother.jpg
Hollywood
Actor de ‘How I met your mother’ es DECLARADO CULPABLE por intento se asesinat0 y enfrentaría cadena perpetua
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
papa de britney spears.jpg
Hollywood
El papá de Britney Spears reaparece en silla de ruedas en la graduación de su nieta y sin el apoyo de Britney
Mayo 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
bonnie-tyler--.jpg
Hollywood
Bonnie Tyler fue inducida al coma tras operación de emergencia; esto se sabe de su salud
Mayo 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Cameron-Diaz.jpg
Hollywood
Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo A LOS 53 AÑOS: “Estamos muy bendecidos”
Mayo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Otros, sin embargo, hacían mención al hecho de que McComb y Van Der Beek no tenían ningún tipo de relación hace muchísimo tiempo.

Probablemente el reclamo no hubiera llegado sino es que ella declaró estar “desconsolada” ante la pérdida del actor.

“Siento una profunda tristeza, sobre todo, por su increíble esposa Kimberly, sus preciosos hijos y su maravillosa familia, a quienes sé que amaba profundamente”, dijo en aquel momento.

En tanto, McComb escribió junto a sus fotos de boda que: “ayer, bajo el pacto de Dios, mi hermosa hermana nos casó oficialmente rodeados de las personas que más amamos en el mundo, en nuestra ciudad favorita, Missoula, Montana. Nuestros corazones están llenos de amor y nos sentimos profundamente conmovidos por todo lo que nos rodeaba. Dios es tan bueno”.

NO TE VAYAS SIN LEER: James Van Der Beek, la estrella de ‘Dawson’s Creek’, pierde la batalla contra el cáncer y muere a los 48 años

Van Der Beek y McComb se separaron en 2010, año en el que el actor conoció a Kimberly, con la que luego de se casó. Con ella tuvo seis hijos: Olivia, de 15 años; Joshua, de 14; Annabel Leah, de 12; Emilia, de 10; Gwendolyn, de 7; y Jeremiah, de 4.

James murió a los 48 años en febrero pasado, luego de tener cáncer de colon durante dos años, lapso en el que hizo varios tratamiento que lo mantuvieron con vida.

James Van Der Beek cáncer de colon Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Cirugia-tatuaje.jpg
Viral
Un médico extirpó parte del intestino de su paciente tras CONFUNDIR TATUAJE con un tumor
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Muere-papa-Grupo-Firme.jpg
Famosos
‘Grupo Firme’ está de luto y entre lágrimas despiden al padre de su vocalista: “acepto la voluntad de Dios”
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Monica-Castaneda.jpg
Famosos
‘Ventaneando’ está de luto, confirman la muerte de la hermana de Mónica Castañeda
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Grupo-Yndio.jpg
Famosos
Vocalista del ‘Grupo Yndio’ muere tras una larga batalla contra el cáncer
Mayo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juego-estrellas.jpg
Famosos
Gana boletos en la Zona TVyNovelas para El juego de las estrellas: Más de 40 artistas en el Estadio Ciudad de los Deportes
La música regional y el futbol se unen en El juego de las estrellas, un evento gratuito que reunirá a más de 40 artistas en el Estadio Ciudad de los Deportes
Junio 02, 2026
 · 
TVyNovelas
rogergonzalez-.jpg
Famosos
El lado que Roger González mantenía muy escondido mientras se reconstruye antes de volver a tener pareja
Presentó su ópera prima Quédate conmigo, la cual, nos confesó, le ayudó a salir adelante tras una ruptura amorosa
Junio 01, 2026
 · 
Edson Vázquez
matilda---.jpg
Famosos
Elena Moreno, Emilia Gou y Rafaella Méndez, las promesas del teatro que brillan como “Matilda”
No solo interpretan a Matilda: la hacen volar; con disciplina, carisma y una madurez escénica sorprendente las tres se perfilan como las nuevas promesas del teatro musical mexicano
Junio 01, 2026
 · 
Gilberto Barrera
Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Susana Zabaleta destapa que Azteca LA VETÓ tras la polémica de “prensa digna” y Pati Chapoy la dejó en visto
La cantante hizo público que le escribió a Pati Chapoy para aclarar lo ocurrido, pero no recibió respuesta.
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez