Hollywood

James Van Der Beek, la estrella de ‘Dawson’s Creek’, pierde la batalla contra el cáncer y muere a los 48 años

Hay luto en Hollywood tras la muerte del inolvidable actor de ‘Dawson’s Creek’ y ‘Scary Movie’.

Febrero 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
James Van Der Beek murió a los 48 años.

“Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia”.

La familia del actor de Hollywood, James Van Der Beek, confirmó la muerte del protagonista de ‘Dawson’s Creek’ y ‘Scary Movie’ a los 48 años tras padecer cáncer.

A través de las redes sociales, los seres queridos del histrión destacaron su “coraje, fe y gracia” a lo largo de su vida.

James Van Der “falleció pacíficamente” la mañana de este 11 de febrero.

“Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia”, comentó.

Medios locales recogen la gran trayectoria del actor, y es que a finales del milenio no se podía encender un televisor sin encontrarse con la mirada de ‘Dawson Leery’, misma que analizaba cada emoción con un vocabulario maduro.

MIRA TAMBIÉN: Protagonista de ‘Dawson’s Creek’ reaparece tras ser diagnosticado con cáncer

¿De qué murió Van Der Beek?

Respecto a la causa del fallecimiento del actor su familia no dio detalles y pidió privacidad en este momento doloroso.

“Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

James dio batalla al cáncer colorrectal en etapa 3. En noviembre de 2024, el actor compartió públicamente su diagnósticostico, revelando que había estado enfrentando la enfermedad en privado y con el apoyo incondicional de su familia.

A lo largo de su tratamiento, Van Der Beek destacó la importancia de su círculo familiar en su proceso de recuperación. Casado desde 2010 con Kimberly Van Der Beek, la pareja formó una numerosa familia con seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel Leah, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

El histrión reconoció que su esposa fue un pilar fundamental durante este difícil periodo, enseñándole el verdadero significado del amor incondicional.

James Van Der Beek mantuvo una actitud resiliente y continuó con varios proyectos, como su aparición en el programa ‘The Masked Singer’ como el personaje ‘Griffin’.

NO TE VAYAS SIN LEER: Murió Catherine O’Hara, actriz icónica en películas como ‘Beetlejuice’ y ‘Mi pobre angelito’

El actor confesó que esta experiencia le permitió desconectarse momentáneamente de su lucha contra el cáncer y disfrutar de la actuación, recordándole sus inicios en el teatro y avivando su interés por futuros proyectos en Broadway.

Descanse en paz.

James Van Der Beek
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
