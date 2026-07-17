Maná y Alejandro Fernández brillaron en Jalisco, donde millón y medio de personas disfrutaron de la fiesta mundialista

La música fue una de las grandes protagonistas de la temporada mundialista en Jalisco. Los conciertos masivos de Maná y Alejandro Fernández en la Glorieta La Minerva congregaron a 440 mil personas y encabezaron una programación artística que convirtió al estado en un gran escenario al aire libre, donde el deporte se complementó con espectáculos, cultura y experiencias para visitantes nacionales e internacionales.

A la cartelera se sumaron presentaciones de Piso 21, Aterciopelados, Julieta Venegas, Auténticos Decadentes, Ximena Sariñana, Mago de Oz y diversos exponentes de la música regional mexicana, consolidando una oferta de entretenimiento que llegó a distintas regiones del estado y atrajo a cerca de un millón y medio de asistentes entre conciertos gratuitos, experiencias inmersivas, actividades recreativas y espacios gastronómicos.

La intensa agenda cultural acompañó la celebración mundialista y contribuyó a que Jalisco reafirmara su posición como uno de los principales destinos turísticos y culturales de México.

Guadalajara estima una derrama económica superior a 650 millones de dólares, impulsada por el consumo de visitantes en hospedaje, restaurantes y servicios turísticos.

El impacto económico también benefició a destinos como Tequila, Chapala, Mazamitla, Tapalpa y Lagos de Moreno, donde la afluencia de visitantes fortaleció la actividad turística y comercial durante la temporada.

Como una de las sedes del torneo, Guadalajara recibió 180 mil 930 aficionados durante los cuatro encuentros disputados en el Estadio Guadalajara, mientras que el Fan Fest instalado en el Centro Histórico superó los 533 mil visitantes, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para vivir la experiencia mundialista.

La gastronomía también ocupó un lugar destacado dentro de la programación con la obtención del Récord Guinness por el guacamole más grande del mundo, elaborado con más de 12 mil 646 kilogramos de preparación gracias a la participación de productores, estudiantes y voluntarios.

A esta oferta se sumaron experiencias turísticas como Domósfera y atractivos como el Cielo Tejido Mundialista en Zapopan, que enriquecieron la estancia de visitantes nacionales e internacionales y complementaron una agenda diseñada para mostrar la diversidad cultural y turística de Jalisco.

Con una programación que integró deporte, música, cultura y gastronomía, y que se desarrolló con saldo blanco gracias a la coordinación entre autoridades estatales y municipales, Jalisco consolida un modelo de celebración que fortalece su proyección internacional y reafirma su capacidad para albergar eventos de talla mundial que trascienden las canchas y convierten al estado en un referente de entretenimiento y experiencias de clase mundial.