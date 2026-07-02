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Hollywood

‘Malcolm el de en medio’ anuncia SU DIVORCIO tras 10 años casado y un hijo en común

El actor dijo que a pesar del rompimiento seguirá unido a la madre de su hijo y que tienen proyectos en común.

Julio 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Frankie Muniz dio a conocer que se divorcia de su esposa Paige Price.

Instagram

“Estoy infinitamente agradecido con Paige por todo lo que ha hecho por mí y nuestra familia”.

Tras diez años de vivir una gran historia de amor, Frankie Muniz anunció que se divorcia de Paige Price.

El protagonista de ‘Malcolm el de en medio’ emitió un comunicado de prensa en sus redes sociales donde aseguró que, a pesar de la ruptura, seguirá teniendo una gran amistad con su expareja principalmente por la crianza de su hijo, pero también por los proyectos que tienen en común.

El actor explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y luego de un periodo de distancia que mantuvieron en privado.

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“Después de 10 hermosos años juntos, hemos crecido de formas que nos hicieron darnos cuenta de que nuestra relación se siente más natural y fuerte como una amistad profunda y como padres”, escribió Muniz.

Al tiempo, aprovechó para agradecerle a Price por su apoyo durante el tiempo que permanecieron como una familia.

“Estoy infinitamente agradecido con Paige por todo lo que ha hecho por mí y nuestra familia. Ella puso sus sueños en espera para que yo pudiera perseguir los míos, y siempre fue mi mayor partidaria. Esa base de respeto y amistad no va a ninguna parte”, agregó.
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Pese a que no se desvelaron los motivos de la fractura, Frankie pidió a sus seguidores y medios de comunicación respeto ante el momento que vive y advirtió que no emitirá declaraciones al respecto.

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Frankie Muniz y Paige Price comenzaron su relación en 2016, se comprometieron dos años después y contrajeron matrimonio en 2019. En 2021 dieron la bienvenida a su hijo, Mauz, y durante los últimos años compartieron en redes sociales algunos momentos de su vida familiar, además de trabajar juntos en el proyecto ‘Muniz Racing’.

Malcolm, el de enmedio divorcio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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