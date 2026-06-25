Estrella de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ tiene un TUMOR EN LA CARA que contrajo por vía s3xu4l

“Aparentemente pueden… anidarse, si está en tu garganta pueden llegar profundo hasta los oídos y todo eso”.

La estrella de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ afirma haber contraído “tiña de transmisión sexual” en la garganta tras haber mantenido un encuentro sexual con un hombre relacionado a la industria del cine para adultos.

Brandi Glanville contó en su podcast ‘Brandi Unfiltered’ lo que le pasó ante la presencia de su invitada, la escritora y actriz retirada de la propia industria del entretenimiento sexual, Lisa Ann.

“Tengo una pregunta rápida. ¿Has oído hablar de la tiña de transmisión sexual?”, le preguntó Glanville a su invitada. “Siento que la tengo… en la garganta”.

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Glanville explico que cree haber contraído la infección con alguien de “esa industria”. Y agregó “sólo, ya sabes, mi cara, porque no quería dejarme embarazada”, contó sobre el hombre con el que tuvo un encuentro íntimo.

En tanto, la famosa de la televisión detallo que fue una amiga quien le alertó sobre la posibilidad de que se tratara de tiña. Y al acudir al médico, descartaron otras enfermedades de transmisión sexual comunes antes de que ella comenzara a indagar en otras posibilidades.

“Aparentemente pueden… anidarse, si está en tu garganta pueden llegar profundo hasta los oídos y todo eso”, contó.

Por su parte, Lisa Ann señaló que se trata de una infección poco conocida. “Es una de esas cosas que la mayoría de la gente no sabe cómo identificar”, afirmó.

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La actriz retirada reveló que en la industria del cine para adultos debían capacitar a los maquilladores para inspeccionar a los nuevos actores en busca de manchas en la piel, dada la alta contagiosidad del hongo.