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Hollywood

Estrella de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ tiene un TUMOR EN LA CARA que contrajo por vía s3xu4l

Brandi Glanville contó que tiene el rostro desfigurado a consecuencia de un encuentro con alguien del cine para adultos.

Junio 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Brandi Glanville mantuvo un encuentro íntimo con alguien de la industria del cine para adultos.

Getty Images/X

“Aparentemente pueden… anidarse, si está en tu garganta pueden llegar profundo hasta los oídos y todo eso”.

La estrella de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ afirma haber contraído “tiña de transmisión sexual” en la garganta tras haber mantenido un encuentro sexual con un hombre relacionado a la industria del cine para adultos.

Brandi Glanville contó en su podcast ‘Brandi Unfiltered’ lo que le pasó ante la presencia de su invitada, la escritora y actriz retirada de la propia industria del entretenimiento sexual, Lisa Ann.

“Tengo una pregunta rápida. ¿Has oído hablar de la tiña de transmisión sexual?”, le preguntó Glanville a su invitada. “Siento que la tengo… en la garganta”.

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Glanville explico que cree haber contraído la infección con alguien de “esa industria”. Y agregó “sólo, ya sabes, mi cara, porque no quería dejarme embarazada”, contó sobre el hombre con el que tuvo un encuentro íntimo.

En tanto, la famosa de la televisión detallo que fue una amiga quien le alertó sobre la posibilidad de que se tratara de tiña. Y al acudir al médico, descartaron otras enfermedades de transmisión sexual comunes antes de que ella comenzara a indagar en otras posibilidades.

“Aparentemente pueden… anidarse, si está en tu garganta pueden llegar profundo hasta los oídos y todo eso”, contó.
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Por su parte, Lisa Ann señaló que se trata de una infección poco conocida. “Es una de esas cosas que la mayoría de la gente no sabe cómo identificar”, afirmó.

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La actriz retirada reveló que en la industria del cine para adultos debían capacitar a los maquilladores para inspeccionar a los nuevos actores en busca de manchas en la piel, dada la alta contagiosidad del hongo.

tumor enfermedad transmisión sexual
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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