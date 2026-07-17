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Las emotivas palabras de Maribel Guardia a Aylín Mujica ante la muerte de su hijo

La cantante y actriz envía sus condolencias a la cubana. Ambas enfrentan el mismo dolor.

Julio 17, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Maribel Guardia y Aylín Mujica

Getty Images

Ni siquiera hay palabra que defina a un padre o madre que pierde a un hijo, y el dolor es inconmensurable. Sin embargo, casos como el de Maribel Guardia demuestran que pese a la tristeza, se puede seguir adelante con la vida, y ahora Aylín Mujica enfrenta la misma circunstancia.

Y es que este 17 de julio se confirmó la muerte de Mauro, el hijo de Aylín Mujica. Primeros reportes señalan que padecía neumonía, y que un infarto habría dado la sentencia final.

Sin comunicado oficial de la familia hasta el momento, famosos envían sus condolencias a la cubana ante el terrible dolor que enfrenta. Uno de los que llamaron la atención en redes sociales fue el de Maribel Guardia, quien el 9 de abril de 2023 estuve frente al mismo pesar por la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

No hay día que Maribel Guardia no le dedique palabras, mensajes, fotos y recuerdos a su hijo, pero esta vez, dedicó una emotiva publicación a Aylín Mujica.

“Hoy lloro contigo, querida @aylinmujic. Ninguna madre debería despedir a un hijo”.

“Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en nuestro corazón. Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo”, anotó Maribel.

“Y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia . Y ten por seguro que tu amado niño está en la luz , en la presencia del amor infinito De Dios”, le dijo a Aylín Mujica.

Aylín Mujica estaba grabando Top Chef VIP

Primeros reportes de la periodista Mandy Fridmann indican que Aylín Mujica recibió la noticia en Colombia, donde graba para Telemundo la nueva temporada de Top Chef VIP. Ante la tragedia, viajó a Barbados, donde su hijo estaba por un partido de beisbol.

Hasta el momento no se ha pronunciado públicamente ni se ha confirmado si su participación en el reality continuará.

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Reportan muerte de hijo de Aylín Mujica

Getty Images

Maribel Guardia Aylín Mujica
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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