Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

Exesposo de Sofía Vergara sufre AMPUTACIÓN de un órgano y revela “cascada de enfermedades autoinmunes”

Joe Manganiello sorprendió al dar a conocer su lucha contra diversos padecimientos que lo pusieron al borde de la muerte.

Junio 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Joe-Manganiello.jpg

Joe Manganiello destapó que estuvo a punto de morir ante una “cascada de enfermedades autoinmunes”.

Getty Images

“Fue el periodo más difícil de mi vida, el que no le desearía ni a mi peor enemigo”.

El exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, hizo una revelación que pocos imaginaban: durante siete años enfrentó un terrible panorama médico con diversas enfermedades que lo atacaron.

El actor, de 49 años, reconocido por sus interpretaciones en cintas como ‘Magic Mike’ o ’Stano’, se sinceró y desveló en su libro de memorias ‘Bloodlines’ cómo su calidad de vida disminuyó y estuvo a punto de morir.

Manganiello estuvo casado con Vergara desde 2015 y hasta 2023, y aunque no especificó el tiempo, sí fue cuando Sofía viajaba y se rodeaba de su familia, que el actor luchaba por sobrevivir. Y tales eran sus ganas de seguir adelante que se adentró en caminos alternativos, recurriendo a “chamanes” y “rituales paganos” para intentar aliviar sus males.

TE RECOMENDAMOS: Cynthia Klitbo revela que tiene una enfermedad INCURABLE: “Me ha costado mucho, me deprimí mucho”

El histrión relató que todo sucedió de un momento a otro, y de pronto la piel, ojos, tiroides, el sistema digestivo y respiratorio se comprometieron por una “cascada de enfermedades autoinmunes”. Joe buscó ayuda médica, pero al no lograr mejorar llegó a una búsqueda que lo hizo entender de forma diferente el tema de la salud.

“Fue el periodo más difícil de mi vida, el que no le desearía ni a mi peor enemigo, pero también fue mi mayor aventura”, aseguró.
Más noticias internacionales de impacto:
Actriz-El-Aro.jpg
Hollywood
La niña de ‘El Aro’ muere por grave enfermedad que INFECTÓ su sangre
La imagen de Daveigh Chase saliendo de la televisión quedó marcada en la memoria de millones.
Junio 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Bonnie Tyler, cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’ DESPIERTA del coma, pero se encuentra “muy grave”
Junio 16, 2026
Hollywood
Luto por la muerte de la mamá del extraterrestre ‘Alf’, Anne Schedeen; perdió la vida a los 77 años
Junio 15, 2026
Hollywood
Nick Reiner, acusado de matar a sus padres, pide al juez que le entregue la herencia
Junio 12, 2026
Hollywood
Como en ‘Accidente’, hijo de 4 años de famosa estrella de la TV, salió “catapultado” desde un INFLABLE
Junio 12, 2026
sean diddy combs
Hollywood
Demandan DE NUEVO a Sean ‘Diddy’ Combs: lo señalan de 4buso s3xual a un actor infantil
Junio 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Talay-Riley.jpg
Hollywood
Apuñ4lan hasta LA MUERTE al compositor de éxitos de Dua Lipa y Britney Spears en el jardín de su casa
Junio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ex-James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
Exesposa de James Van Der Beek se casa A TRES MESES de la muerte del actor; decía que estaba “desconsolada”
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Emme-Oskar-Muniz.jpg
Hollywood
Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony cambia de Emme a Oskar; se identifica como CHICO TRANS
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Las misteriosas dolencias lo llevaron a dar una batalla de siete años, durante la cual Manganiello sufrió “dolor crónico” y se sometió a una amputación de órgano que le salvó la vida, una crisis existencial y una larga lucha por la supervivencia que dejó a los médicos con pocas respuestas y sin una explicación clara.

NO TE VAYAS SIN LEER: Paty Navidad revela que le diagnosticaron una enfermedad autoinmune crónica

“Espero que mi experiencia en este camino les dé esperanza a los lectores, mostrándoles que pueden encontrar respuestas y sanación al otro lado de cualquier dificultad que estén atravesando. Escribir este libro me brindó la perspectiva necesaria para comprender que mi sufrimiento era como un capullo del que emergería transformado para siempre”, concluyó.

Joe Manganiello
 sofia vergara
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Superman.jpg
Hollywood
Actor de ‘Superman’ y su esposa quedan ATRAPADOS en un incendio en su casa y mueren
Junio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Anne-Hathaway.jpg
Hollywood
Anne Hathaway, protagonista de ‘El diablo viste a la moda’, está embarazada a los 43 años de su TERCER HIJO
Junio 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Matthew-Perry.jpg
Hollywood
Condenan a 3 años 5 meses de prisión a exasistente de Matthew Perry de ‘Friends’ por INYECTARLE ketamina
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Emily-Paris.jpg
Hollywood
Luto entre el elenco de ‘Emily en París’, muere uno de sus actores tras luchar contra grave esclerosis
Mayo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
merle uribe.jpg
Famosos
¿Quién es y cómo lucía la actriz que fue amante de Maradona en México 86?
La vedette cuenta que el astro argentino aprovechaba los días de descanso para estar con ella
Junio 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris pato merlin.jpg
Famosos
Poncho de Nigris enfrenta a sus odiadores por la compra del pato Merlín: “Si tengo dinero, en qué les afecta”
El influencer asegura que ya está en pláticas con los dueños del pato y que la historia tendrá un “final feliz”
Junio 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
antonia andrade.jpg
Famosos
Hija de Sergio Andrade no solo lo exhibió con fotos actuales: ¡ya contactó a las autoridades!
Lanza un mensaje contundente a través de redes sociales: “Esto va en serio”
Junio 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
flor rubio (1).jpg
Famosos
Flor Rubio sepulta “Dulce y picosito”, transmite en vivo SOLA y responde a youtubers
“Ni en mis peores pesadillas pensé que iba a pasar esto”, confesó

Junio 24, 2026
 · 
Alejandro Flores