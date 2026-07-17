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Acusan a Fabián Lavalle de SEGUIR BUSCANDO ‘chicos buena onda’

Un joven relató que el reconocido ‘Fabiruchis’ quería subirlo a su camioneta en la Zona Rosa.

Julio 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El conductor de televisión, Fabián Lavalle, es acusado de buscar “chicos buena onda” de nuevo.

X

“Está ‘Fabiruchis’ en Reforma queriéndome subir a su camioneta”.

Tremendo escándalo se destapó luego de que un joven relatara que el popular comunicador de espectáculos, Fabián Lavalle, intentó convencerlo de subirse a su camioneta mientras caminaba por la Zona Rosa.

Los hechos habrían ocurrido durante la noche del jueves 16 de julio en las inmediaciones de la colonia Juárez, particularmente en el cruce de la avenida Paseo de la Reforma y la calle Varsovia.

La cuenta de X, ‘La Tía Sandra’, fue la encargada de compartir el video del joven que se observa caminando mientras relata el presunto encuentro con ‘Fabiruchis’.

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“Chavos, no estoy mam*ndo... está ‘Fabiruchis’ en Reforma queriéndome subir a su camioneta. Y no es broma... definitivamente la cosa más random que me ha pasado en un buen rato”, dice el joven entre risas.

Al tiempo, el hombre mueve su teléfono para captar las imágenes del presentador de televisión en su camioneta.

La propia cuenta de X indicó que pudo comprobar con personas cercanas a Lavalle que la camioneta Volswagen Teramont color gris es propiedad de Fabián. Sin embargo, el propio implicado no ha confirmado que buscaba ‘chicos buena onda’ de nueva cuenta.

Cabe recordar que ‘Fabiruchis’ protagonizó un terrible momento en 2007 cuando ingresó a un hotel para divertirse, pero terminó gravemente herido.

Javier Porras Kuri, nombre real del conductor, relató que subió a su camioneta al sexoservidor Alfredo Cervantes Landa en la glorieta de Insurgentes tras aceptar su invitación de ir a una fiesta donde le presentaría a unas “chicas buena onda”.

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Ericka Rodríguez

Sin embargo, la “fiesta” era sólo para los dos, quienes ingresaron a la habitación 18 del hotel Colonia Roma y alrededor de las 6 de la mañana, Alfredo salió del hotel mientras el presentador fue trasladado al hospital por la golpiza que le propinó.

“Estoy muy lacerado, muy lacerado, demasiado lacerado y además todavía mi cabeza no ha podido empezar a procesar, no puedo procesar todo este suceso, yo bajé porque no tengo nada de que esconderme.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¡'Fabiruchis’ volverá a cantar! Fabián Lavalle aceptó que este VIDEO viral impulsó su carrera

“Todo lo que me sucedió no lo tengo procesado y no puedo empezar a procesarlo; yo quiero darles las gracias y enfrentarlos porque esa es mi labor y mi deber, y agradecer públicamente a todos ustedes por su tiempo, su cansancio, su espera, perdón que no pueda hablar más”, manifestó hace casi 20 años ante la prensa.

Fabián Lavalle
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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