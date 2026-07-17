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Bobby Larios PERDIÓ ‘MasterChef’ y ahora se embarca en ‘Survivor México’ para ver si tiene mejor suerte

El ex de Niurka ya fue confirmado en la nueva temporada del programa que promete ser una de las emisiones más intensas.

Julio 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El ex de Niurka competirá en ‘Survivor México’.

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Será el próximo lunes 20 de julio en punto de las 6:30 de la tarde cuando arranque ‘Survivor México’, una producción que promete llevar la resistencia física y mental de los competidores al límite.

Hace unos días se destapó que Azalia Ojeda, mejor conocida como ‘La Negra’ o ‘Lady Polanco’ se integraba al reality show donde se enfrentará contra varias personas para sobrevivir en condiciones extremas.

TE RECOMENDAMOS: Azalia Ojeda vuelve a los reality shows, pero en TV Azteca: Está confirmada en “Survivor México”

Ahora, en esta edición titulada ‘La Reliquia en Llamas’, también se confirmó la participación del ex de Niurka, Bobby Larios.

Fue justo hace un año cuando el actor formó parte del elenco de ‘MasterChef Celebrity’, donde consideraron sus habilidades en la cocina por el negocio familiar de Bobby. Y es que su mamá, mejor conocida como ‘Doña Chuy’, ganó fama hace varios años por la elaboración, principalmente de chiles rellenos, en su restaurante.

Sin embargo, la suerte no le sonrió a Bobby y fue el quinto eliminado en la contienda.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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¿Por qué Bobby aceptó ingresar a ‘Survivor México’?

En sus palabras, el ex de Niurka dijo que ante las estrategias, resistencia, inteligencia emocional, alianzas y traiciones, busca demostrar que es capaz de todo.

Larios dijo que formar parte de una de las tribus de ‘Survivor México’ es una oportunidad para demostrarse a sí mismo que es capaz de ser un sobreviviente que puede llegar a la gran final.

NO TE VAYAS SIN LEER: Exparticipante de ‘Survivor México’ es exhibido como DEUDOR alimenticio; ya le habían dado 5 años de cárcel

Aunque el famoso ha demostrado gran actitud a unos días del arranque del reality extremo, cabe recordar que Carlos Guerrero, ‘El Warrior’, ya confirmó que las pruebas, circuitos y desafíos, estarán más intensos que nunca.

Survivor México
 bobby Larios
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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