Hermano de Ariana Grande sufre CONMOCIÓN CEREBRAL tras grave accidente durante función de teatro

“En el momento estelar del jueves, lancé la rueda al aire… ¡y mi nariz la atrapó antes que mis manos!”.

Frankie Grande, el hermano de la cantante Ariana, sufrió una conmoción cerebral durante una función del musical ‘Titanique’ en Broadway.

Fue el pasado 2 de julio, mientras participaba en una de las escenas de la producción inspirada en la película ‘Titanic’, cuando una maniobra no salió como estaba prevista.

Según explicó el propio actor, al lanzar el timón, el objeto impacto directamente en su rostro antes de que pudiera sujetarlo con las manos. “En el momento estelar del jueves, lancé la rueda al aire… ¡y mi nariz la atrapó antes que mis manos! ¡Resulta que ser gay no me da superpoderes para atrapar cosas!”, escribió en sus redes sociales.

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Pese al golpe, el actor continuó con la función hasta su fin, antes de recibir atención médica. Luego, se confirmó que el impacto le provocó una conmoción cerebral, además de contusiones faciales y cortes que le ocasionaron sangrado.

El percance ocurre en medio de la temporada de ‘Titanique’, una comedia musical que presenta una versión alternativa de la historia de la película ‘Titanic’, dirigida por James Cameron.

La producción desarrolla la trama desde la perspectiva de la cantante canadiense Céline Dion, quien, dentro de la ficción, relata lo que “realmente” ocurrió a bordo del transatlántico.

El espectáculo combina elementos de comedia con canciones popularizadas por Dion, entre ellas ‘My Heart Will Go On’, ‘All By Myself’ e ‘I Drove All Night’, integradas en una adaptación con un enfoque humorístico.

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Tras el accidente, Frankie se tomó un descanso de las funciones programadas para recuperarse.