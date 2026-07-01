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Hollywood

No creerás cómo lucen DE ATRACTIVOS los hijos de Britney Spears; debutaron como modelos en París

Sean Preston y Jayden James desfilaron por primera vez y dejaron asombrados a los asistentes por su galanura y porte.

Julio 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Sean Preston y Jayden James debutaron en la Semana de la Moda de París.

Getty Images

Sean Preston, de 20 años y Jayden James, de 19, desfilaron por primera vez en la pasarela de la Semana de la Moda de París. Los hijos de Britney Spears lucieron atractivos e imponentes, según las cámaras que los captaron.

En tanto, la interprete de ‘Toxic’ fue vista en Los Ángeles a bordo de una camioneta donde lucía tranquila y relajada mientras portaba un estilo veraniego elegante.

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Los hijos de la intérprete y de Kevin Federline formaron parte del desfile de la firma Vetements, lo que marca su ingreso formal en la industria de alta costura tras mantenerse por años alejados del ojo público.

Aunque los hermanos sí tienen acercamientos con Spears, se sabe que la mayor cercanía es con su padre Kevin Federline.

Además del modelaje, Jayden ha comenzado a perfilarse en la industria musical, particularmente en la producción.

En tanto, se sabe que la relación de Britney con sus hijos ha atravesado por distintas etapas marcadas por periodos de distanciamiento. Por varios años, los jóvenes mantuvieron un perfil bajo y una convivencia limitada con la cantante, en medio de cambios familiares y mediáticos que influyeron en la dinámica.

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Ericka Rodríguez

Recientemente, sin embargo, ha habido una mejoría en la relación con una comunicación más estable, de ello ha dado cuenta la propia Britney en sus redes sociales.

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Aunque los hijos han continuado gran parte de su vida bajo la tutela y convivencia con su padre, Kevin Federline, también se ha señalado que han retomado contacto y una convivencia más fluida con Britney.

Britney Spears hijos pasarela
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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