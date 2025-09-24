Suscríbete
Hollywood

Protagonista de ‘Dawson’s Creek’ reaparece tras ser diagnosticado con cáncer

James Van Der Beek no pudo asistir a la reunión pactada con sus compañeros de ‘Dawson’s Creek’ por sus problemas de salud.

September 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
James-Van-Der-Beek.jpg

El protagonista de ‘Dawson’s Creek’ le ha dado batalla al cáncer que enfrenta desde 2024.

Instagram

“No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona”.

El actor James Van Der Beek, famoso por dar vida a ‘Dawson Leery’ en la emblemática serie de los 90’s, ‘Dawson’s Creek’, reapareció tras revelar hace casi un año que enfrenta cáncer colorrectal en etapa 3.

“Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia, decía James en 2024.

Van Der Beek fue el gran ausente en la reunión de integrantes de la serie ‘Dawson’s Creek’ por la batalla de salud que enfrenta, sin embargo, hizo una aparición sorpresa a través de un clip en el que habló de cómo se encuentra.

Pese a que al inicio de su padecimiento, en noviembre de 2024, quiso mantenerse hermético, después lo anunció. Y tan sólo unos días antes del ‘Dawson’s Creek Class Reunion’, el actor comunicó que dos virus estomacales le impedirían presentarse en el teatro Richard Rodgers de Nueva York.

Durante la gala, diseñada para recaudar fondos a favor de la organización F Cancer, el histrión originario de Connecticut, apareció en un video que se proyectó al público y donde expresó su tristeza por no poder estar presente. Sin embargo, también agradeció a sus compañeros del elenco, los organizadores y los fanáticos por su apoyo, y al mismo tiempo presentó a Lin- Manuel Miranda como su suplente en la lectura en vivo del episodio piloto de la serie.

“Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona”, se sinceró Van Der Beek.

Y añadió que “sólo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo. Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad lo mucho que hicieron por esta noche, y sólo quiero darles las gracias. Gracias a todos los presentes”, dijo.

“Y, obviamente, en ‘Dawson’s Creek’ no tuve suplente, pero esto es Broadway y necesitaba uno. Así que decidimos buscar a alguien que nunca hubiera sido suplente en este teatro”, manifestó el actor.

Su esposa Kimberly y sus hijos asistieron al evento en su lugar, participando de distintos momentos del mismo, entre ellos, cantando el tema emblemático de la serie. Van Der Beek, de 48 años, ha mostrado en varias declaraciones que, a pesar del desafío que supone el tratamiento, mantiene una actitud de esperanza, consciente de que su estado de salud impide ciertas actividades, pero muy apoyado por su familia y seguidores.

Este reencuentro no sólo evocó nostalgia para los fanáticos, sino que también sirvió para visibilizar el impacto del cáncer colorrectal y reforzar la solidaridad del público con quienes enfrentan enfermedades graves.

Expertos explican que padecer cáncer colorrectal en etapa 3 significa que se ha propagado desde el colorrectal a los ganglios linfáticos cercanos, pero aún no se ha diseminado a órganos distantes del cuerpo.

La etapa III se subdivide en IIIA, IIIB y IIIC, indicando diferentes grados de invasión tumoral y afectación de ganglios linfáticos.

