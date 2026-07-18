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Daniela Parra llama “cobarde” a su padre Héctor Parra por lo hizo con su abuela antes de morir

La concursante de MasterChef se puso triste y lloró al recordar esa experiencia

Julio 17, 2026 • 
Alejandro Flores
daniela parra.jpg

Daniela Parra, en MasterChef

Instagram

Es una historia que hasta ahora no se conocía.

Lo que sí era sabido es que la abuela de Daniela Parra murió en mayo de 2024, de acuerdo con la noticia publicada por el programa “Hoy” en esa fecha. La tragedia sucedió mientras Héctor Parra, papá de Daniela, enfrentaba en el reclusorio el juicio por el que finalmente fue sentenciado: corrupción de menores y abuso.
Pero ahora, Daniela Parra decidió revelar lo que sucedió antes de la muerte de la madre de Héctor, y lo hizo durante su participación en MasterChef, reality show en el que es una de las favoritas para ganar.

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Cumpleaños agridulce de Dani Parra en MasterChef

Esta semana fue el cumpleaños de Dani y eso la puso especialmente emocional y nostálgica. De hecho, contó que justo una noche antes soñó con ella y al despertar, se asomó al espejo y logró verla en el reflejo de sus ojos.

“Siento que ella es mi fortaleza porque cada vez que enfrentó un momento difícil, aparece su imagen”.

Por la tarde y entre lágrimas, Parra contó lo que pasó entre su padre y su abuela.

“Ella murió hace tiempo... no sé ni cuánto tiempo. Pero cuando mi abuela enfermó, mi papá cobardemente prefirió alejarse de esa realidad”.
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¿De qué murió la abuela de Dani Parra?

La emprendedora lleva un lustro liderando la defensa de su padre Héctor Parra, tanto mediáticamente como en tribunales, haciéndose cargo incluso de los gastos legales. Ella siempre ha estado convencida de la inocencia de su padre, incluso después de la sentencia que recibió.
Pero también está consciente de la herida que dejó en su espíritu la decisión que tomó su padre cuando le diagnosticaron aquella terrible enfermedad: alzhéimer.

“Para no verla sufrir y que nosotros no la viéramos, él decidió alejarse. Según yo, mi tema a resolver es el de mi papá pero cuando hago terapias, siempre llegó al tema de mi abuela”

Lo que quedó marcado en el pasado de Daniela Parra, provocado por la decisión de su padre de mantener a la familia lejos de la abuela, es que quizá hubiera sido posible darle una mejor calidad de vida.

“Mi abuela murió de alzhéimer pero siento que pude haber hecho algo más, siempre tengo esa sensación”.

Daniela Parra Héctor Parra
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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