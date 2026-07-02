Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: todos LOS DETALLES sobre la cena, la ceremonia y la fiesta

La prensa internacional ya lo llama “el secreto peor guardado del mundo del espectáculo”. Y es que de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya se conocen muchos detalles contrario a lo que buscaba la pareja.

Desde hace varias semanas, corrió el rumor de que el enlace de la cantante y el triple campeón del Super Bowl, ambos de 36 años, se llevará a cabo en el Madison Square Garden.

La lujosa celebración comenzará el jueves por la noche con una cena exclusiva -sólo unas 100 personas están invitadas- en el emblemático recinto deportivo.

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Entre los invitados se encuentran las modelas Gigi Hadid y Cara Delevingne, además de la cantante Selena Gómez y la actriz Zoe Kravitz, todas íntimas amigas de Taylor. Por su parte, se espera que lleguen los compañeros de Kelce de los Kansas City Chiefs.

La boda está prevista para comenzar a las 5 de la tarde del viernes podría prolongarse hasta las 4 de la mañana, según una copia de un permiso municipal obtenido por The Associated Press.

La solicitud, para un “Evento Especial en MSG”, fue aprobada la noche del miércoles por la oficina de permisos de la ciudad de Nueva York, según un portavoz del alcalde Zohran Mamdani.

El permiso indica que 100 invitados comenzarán a llegar al Madison Square Garden el jueves para una “celebración previa” a las 6:30 de la tarde, que las autoridades describieron como una cena de ensayo íntima.

Luego entrará en vigor durante la noche un cierre total de calles cerca del recinto en Manhattan, mientras los equipos instalan varias carpas de acceso y de paso vehicular, según el permiso.

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La solicitud muestra que el “evento principal” comenzará a las 5:00 de la tarde el viernes, donde se esperan 1000 personas, y puede continuar hasta las 4:00 de la mañana del sábado.