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Hollywood

Exchef de Kylie Jenner denuncia que por “intensa” carga de trabajo que le impuso tuvo un ABORT0 espontáneo

Esta es la tercera demanda laboral que enfrenta la socialité.

Junio 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
¡Crece la familia de Kylie Jenner!

Kylie Jenner es demandada por su exchef quien alega que perdió a su bebé ante la carga de trabajo que le impuso.

En tremendo lío se encuentra la empresaria Kylie Jenner, pues una chef que laboraba con ella la acaba de demandar tras alegar que por una “intensa” actividad perdió a su bebé.

La chef privada explicó que las condiciones en los eventos de la socialité la llevaron a tener un aborto espontáneo.

En la demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, se estipula que la cocinera fue sometida a turnos prolongados y “tareas de alta presión”, a pesar de informar a sus supervisores sobre un embarazo de alto riesgo.

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En tanto, se sabe que comenzó a trabajar para Jenner en noviembre de 2024 y que notificó a sus supervisores que necesitaba adaptaciones por sus tres meses de gestación. Tan sólo un mes después, afirma que tuvo una emergencia médica después de que se le pidiera “transportar artículos pesado de comida por la calle y cuesta arriba”. Después de “ahogarse, jadear” y requerir ayuda de seguridad, la mujer fue “reprendida” por molestar a Jenner, se lee en la denuncia.

Luego, en febrero de 2025, la chef contó que estuvo para la fiesta de uno de los dos hijos de Kylie y no se le ofreció “apoyo adecuado”, pues fue ignorada cuando pidió ayuda.

“Debido al agotamiento y la abrumadora tensión física, se derrumbó emocionalmente en el baño durante el evento”, dice la demanda. “Esa noche experimentó un agotamiento físico extremo y pesadez en todo su cuerpo como resultado de la carga de trabajo prolongada e intensa”.

En los documentos de la demanda advirtió que sufrió una hemorragia a la mañana siguiente, por lo que condujo a la sala de emergencias donde le informaron que había perdido a su bebé. Luego informó a los supervisores y fue “acusada falsamente de dejar la cocina y el refrigerador en desorden después del evento en Palm Springs”, informaron medios locales.

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El 8 de febrero, la mujer regresó al hospital después de sufrir una hemorragia y luego acordó trasladarse a Nueva York.

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Su empleador afirmó que su “comunicación sobre su condición médica y reubicación” fue “una renuncia voluntaria a pesar de (su) intención de seguir empleada”, afirma la demanda. Ella alega que fue informada el 14 de marzo de 2025 que fue “sacada de la asignación del hogar de Kylie Jenner”, siendo el 31 de marzo de 2025 su último día.

kylie jenner aborto despido injustificado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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